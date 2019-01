5 hatásos módszer, hogy a gyerek immunrendszere megerősödjön

Főleg azoknál a gyerekeknél kell résen lennünk, akik már járnak közösségbe. Hiszen a téli hónapokban gyakori, hogy köhögős, náthás csoporttársaktól elkapják a betegséget. Ez ellen csak egy módon tudunk védekezni, ha felturbózzuk a gyerek immunrendszerét olyan erősre, hogy azon semmiféle kórokozó ne tudjon áthatolni. 5 hatásos módszer, amivel megtámogathatjuk a srácok immunrendszerét.

1. Figyelj oda, mit esztek

Az egészséges táplálkozás alapvető jelentőséggel bír, ahhoz, hogy az immunrendszer megfelelően ellenálló legyen. Itt is sokat számít a szülői példa: egyetek naponta többször nyers gyümölcsöt, zöldséget. Felejtsétek el a cukros, szénsavas üdítőitalokat, a gyümölcsleveket (kivéve az otthon kifacsartat), és a bolti édességeket. A nagyi sütije persze jöhet gond nélkül. Bővelkedjen C-vitaminban gazdag alapanyagokban a gyerekeknek kínált ételek nagy része: citrusfélék, kivi, brokkoli és spenót a legjobb.

2. Elegendő és nyugodt alvás

Ahhoz, hogy egészséges legyenek nem csak sokat, de igazán zavartalanul kell aludniuk a gyerekeknek. Az alváshiány megbetegít mindenkit, hiszen gyengíti az immunrendszert, így sokkal fogékonyabbak leszünk a kórokozók irányában.

A napi alvás mennyiség:

1-3 éveseknél 12-14 óra

3-5 éveseknél 11-13 óra

5-12 éveseknél 10-11 óra

Az alváshiány a betegségek mellett oka lehet a nehezebb koncentrációnak. A lényeg tehát, hogy időben ágyba kerüljenek a gyerekek, a zavartalan alvás egyik előfeltétele pedig, hogy lefekvés előtt 2 órával már ne egyenek.

3. Legyetek a napon, a téli hónapokban is

Nyilván nyáron ez könnyebben kivitelezhető, de azért télen is előbukkan időnként a nap. Ilyenkor irány a szabad! A nap hatására termeli ugyanis szervezetünk a létfontosságú D-vitamint. Öltözzünk be jól, és az egész család már mehet is ki az erdőbe vagy kertbe.

4. Kézmosás, kézmosás és kézmosás

A mindennapi higiénia 1. számú alapszabálya: a kézmosás. Tanítsuk meg gyermekeinknek, hogy amit hazaérnek, első dolguk legyen a kezüket alaposan, szappannal megmosni.

5. Ne terheljük túl őket!

A mai gyerekeknek néha több elfoglaltságuk, feladatuk van, mint egy felnőttnek: iskola, sport, különóra, szorgalmi feladatok, nyelvtanulás, zene és még ki tudja mi minden. Ne terheld túl, hadd legyenek gyerekek, sok-sok szabad játékkal töltött idővel. A túl sok elfoglaltság, feladat őket is stresszeli, mely gyengíti szervezetük ellenálló képességét.