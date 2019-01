Az anyaméhben operálták az orvosok a nyitott gerinccel fejlődő babát

„A terhesség 22. hetében jártam, mikor egy rutinnak számító vizsgálaton kiderült, hogy a születendő kisbabám nyitott gerinccel fejlődik” – nyilatkozta a BBC brit hírcsatornának a kisfiú édesanyja, Amanda Somers. Hozzátette, férjével mindketten tisztában voltak azzal, hogy gyermeküknek csak akkor lesz esélye a teljes életre, ha minél hamarabb megműtik. „Az operációra az esetek többségében a szülés után kerül sor, de mi más lehetőséget kerestünk.”

Amanda és férje az interneten keresgélve bukkant rá a hírre, amely szerint Nagy-Britanniában is elérhetővé váltak a magzati korban végzett operációk. Csakhogy hiába jelentkeztek szinte azonnal, a londoni University College Hospital elutasította őket. „A kezelőorvosunk szerencsére összekötött minket azzal a belga sebésszel, aki a világon elsőként végzett ilyen operációt” – mondja Amanda, aki elárulta azt is, hogy a londoni sebészeket is Jan Deprest professzor képezte.

„Alig két hetünk volt, hogy elvégeztessük a szükséges vizsgálatokat” – emlékszik vissza az anyuka, aki még ma sem hiszi el, hogy végül sikerült beleférniük a szűk határidőbe. „Az operációra végül október 30-án került sor. Négyórás volt, amelynek során az orvosok felnyitották a méhet, és egy bonyolult eljárás keretében bezárták a fiunk nyitott gerinccsatornáját.” Amanda az újságíróknak elmondta, az eljárás többek között azért volt nagyon veszélyes, mert beindíthatta volna a koraszülést.

A szülés végül három hónappal később, a terhesség 33. hetében indult be: „Augustine császármetszéssel született, és szerencsére nagyon jól van. Hamarosan haza is vihetjük őt a kórházból” – mondta az édesanya, aki biztos benne, hogy az úttörő beavatkozásnak köszönhetően a fia segítség nélkül tud majd járni.