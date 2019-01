Te milyen gyakran mosod ezeket a dolgokat? Most tét nélkül bevallhatod

Ha rangsorolni kellene a házimunkákat utálatosságuk szerint, a mosás valószínűleg nem végezne dobogós helyen, de azért valljuk be, tud mumus lenni az is – nyilván nem véletlenül dobnak piacra olyan bugyit, amit egy hónapig nem kell kimosni, ugye, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy valószínűleg sokkal gyakrabban kellene mosnod az ágyneműdet is, hiába adsz amúgy nagyon a higiéniára. Na de milyen gyakran is mosod azt az ágyneműt? És a bugyijaidat? Ideje színt vallani – de persze csak név nélkül, szóval semmi mismásolás, kizárólag az őszinte válaszok érnek. Már csupán azért is, mert így tudhatja meg mindenki a százalékos eredményekből, hogy pontosan mennyire is tisztaságmániás másokhoz képest. Lássuk tehát,

te milyen gyakran mosod

