Vagina alakú csokival kampányolnak az egészséges szexualitásért

Egy családtervezési tanácsadással és szexuális felvilágosítással foglalkozó intézet kapja az eladott Nutty Steph’s csokik árának 20 százalékát. Hogy az angol csokimárka még jobban fogyjon, a gyártó új alakba is öntötte a csokit: vagina alakú édességeket állítottak elő.

A csoki limitált szériában kapható, szombaton kezdték árusítani egy nőjogi szervezet felvonulásán Montpelier-ben, az amerikai Vermont államban. A Nutty Steph’s képviselője, Jaquelyn Fernandez Rieke a Seven Days magazinnak beszélt róla, hogy az utóbbi években időről időre szembejöttek vele a pénisz alakú csokoládék, vagina alakút viszont soha nem látott. Ezért most a saját csokijával is szeretne tenni valamit a nők jogaiért.

A vagina alakú csokik közül mindegyik ugyanúgy néz ki, de Rieke azt is elmondta, hogy a vaginák sokféleségét is szeretnék ünnepelni a termékkel: szerinte a vagina olyan, mint az ujjlenyomat, minden nőé különbözik kicsit.