Arra biztatja követőit a 24 éves plus size modell, hogy fogadják el a testüket

Finya Hohner egy 24 éves New York-i plus size modell, aki imádja gömbölyded formáit, és küldetésének érzi, hogy minél több követőjét ráébressze: nincs olyan, hogy „tökéletes test”, bármit is próbálnak elhitetni velünk a reklámok.

Hohner saját fényképeivel – bevallása szerint – újra szeretné definiálni korunk szépségideálját. Mint mondja, eredetileg ő maga is úgy érezte, hogy „túl nagy” a modellszakmához, ám idővel befutott, ergo bebizonyította, hogy „nem a méret a lényeg”.

Régebben képes voltam rá, és éheztettem magam, hogy leadjak pár kilót, és kisebb legyek. Sohasem éreztem magam 100 százalékig szépnek, mert túl nagynak éreztem a hasamat, a csípőmet és a combjaimat

– mondta. Végül azonban rájött, hogy nem támaszthat irreális elvárásokat magával szemben. Elfogadta, hogy nincs tökéletes méret és forma, hiszen minden ember más és más. Most azt szeretné, ha ezt mások is felismernék.

Úgy érzem, sokkal fontosabb, hogy az ember megtalálja a belső békét, és teljes mértékben elfogadja a testet, amivel született. Ezért szeretnék most mindenkit arra bátorítani, hogy szeresse a testét.

Hohner láthatóan imádja a külsejét. Ráadásul fotóin nem azokat a ruhákat viseli, amelyeket egy plus size modelltől megszokhattunk, inkább a testhez simuló ruhákat szereti, amelyek kiemelik a vonalait.

Most azt reméli, hogy „missziója” hatására többen elfogadják a testüket, és a gyerekeiket is erre fogják tanítani, bármit is akar elhitetni velünk a világ. Emellett azt is szeretné, ha minél többen elhinnék magukról, hogy belőlük is lehet modell, nem számít, ha nem „tökéletesen” karcsúk.

