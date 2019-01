A Honvédkórházban folytatja a kirúgott szívsebész

A Honvédkórházban folytatja a munkát dr. Székely László szívsebész, akit tavaly ősszel rúgtak ki a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetből – tudta meg a Blikk.

A lap szerint Székely több ajánlatot is kapott elbocsátása után vidékről és külföldről is, ám ő végül Budapesten maradt, január 15-én pedig már munkába is állt a Honvédkórházban.

Dr. Székely Lászlót még szeptember közepén bocsátották el a Kardiológiai Intézetből, miután egy külsős orvost kért fel egy műtét elvégzésére. Nem sokkal később meghalt az egyik betege, akit már nem műthetett meg az elbocsátása miatt. Az ügyből hatalmas botrány lett.

Címképünk illusztráció (Mónus Márton/MTI)