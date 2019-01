Autista vendégével együtt táncolt a fánkboltos

Több mint 130 ezren látták a Facebookon azt a videót, amelyen a Dunkin’ Donuts egyik dolgozója Lady Gagára táncol a fánkozó egyik autista vendégével.

A 26 éves Donald Simon pénteken tért be a népszerű gyorsétteremlánc egyik Staten Island-i üzletébe. A 26 éves, autista és beszédképtelen férfi állandó segítőjével, Angela Jasmine-nel együtt étkezett, aki kosármeccsekre és a zongoraóráira is rendszeresen elkíséri őt.

Bryan Lara, a fánkozó egyik dolgozója barátságosan fogadta őket. „Ha nincs túl nagy pörgés, mindig szívesen elbeszélgetek a vendégekkel. A legtöbbjüket névről ismerem, és azt is tudom, milyen italt szoktak rendelni” – mondta Lara a Yahoo Lifetsyle-nak.

Simonnak nagyon szimpatikus volt a kiszolgáló: többször is megkérdezte a nevét és utánozta a mozdulatait is. Miután Jasmine elmondta neki, hogy társa autista, Lara táncra perdült, és Simon is vele táncolt a székben ülve. „Amikor Lady Gaga Paparazziját játszották a rádióban, megkértem Donald segítőjét, hogy videózzon le minket” – mesélte Lara.

Jasmine elküldte a felvételt Simon édesanyjának, Donna Maxonnak, aki feltette azt a Facebookra. „Ha autizmussal küzdesz, ráadásul beszélni sem tudsz, ritkán szerzel új barátokat” – mondta a nő. Maxont nagyon meglepte, hogy Lara speciális képzettség nélkül is ilyen gyorsan kapcsolatot tudott teremteni a fiával. „Bryan sokaknak utat mutatott… a kedvesség a legemberibb dolog” – jelentette ki.