Rekordidő alatt, két gyerekével a babakocsiban futotta le a 10 kilométeres távot ez a szuperanya

Rachel Bowling akár a Guiness Rekordok közé is bekerülhet, amiért nemrég rekordidő alatt, 42 perc 34 másodperc alatt futotta le a 10 kilométeres távot egy futóversenyen. Mindezt úgy, hogy közben maga előtt tolta két gyerekét a babakocsiban.

A 30 éves anyuka azt mondja, reméli más nőket és anyákat is inspirál arra, hogy belevágjanak abba, amiről nem is gondolnák, hogy képesek rá. „Meg akartam mutatni, hogy a nők is teljes mértékben képesek arra, amire a férfiak – mondja. – Lehet, hogy nem futunk olyan gyorsan, de egy évvel a gyerekem születése után rekordot döntöttem. Ha elhatározol valamit, és minden beleadsz, sikerülni fog.”

Míg a babakocsiban ott ült az anyuka 3 és 1 éves kislánya, férje, Zach is mellette futott, hogy bátorítsa a folytatásra. A szabályzat szerint ugyanakkor neki tilos volt hozzáérnie a babakocsihoz. „Bekeretezem a díjat, és majd ha megnőttek a lányok, megmutatom nekik, hogy nem ám egyedül csináltam, ők is kellettek hozzá!”

