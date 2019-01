Kiábrándító fotót posztolt a repülőgépen kapott kajáról egy férfi

A Nick Mosley nevű férfi Baliról utazott Ausztráliába a Jetstar légitársaság egy járatán. Megéhezett, és a légitársaság Deli Trio nevű szendvicse mellett döntött, amiért 9 dollárt, azaz 2500 forintot fizetett.

Amikor beleharapott a szendvicsbe, az ázott kenyéren és a vajon kívül semmit nem érzett, ezért szétnyitotta azt. Kiábrándító látvány fogadta: a vajon és egy salátalevélen kívül semmi nem volt benne.

I must say @JetstarAirways have a cheek charging AUS$9 for sandwiches... without any fillings... Great for their bottom line but not so good for filling the tums of customers pic.twitter.com/dok9GicE9E