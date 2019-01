38 kilót dobott le a csokifüggő lány a bikiniszezon miatt

Fiona Maguire tavaly, 2018 januárjában fogadta meg, hogy életmódot vált. Megvolt rá az oka: 162 centis magasságához 102 kilót nyomott, nehezen vette a levegőt, és az önbizalma a padlón hevert. Csakhogy ehhez a 31 éves ausztrál lánynak le kellett mondania egyik legnagyobb függőségéről, a csokiról.

Napi 2, családi kiszerelésű tábla csoki ugyanis simán eltűnt Fiona közelében, ami az alakján és a bőrén is nyomot hagyott. Mégis sikerült úgy döntenie, hogy a fizikai és lelki egészsége fontosabb, mint a nassolás.

12 hónap alatt, pont az ausztrál bikiniszezon idejére, Fiona 38 kilótól szabadult meg diéta és mozgás segítségével. A súlya most 62-64 kiló között mozog, és sosem érezte még magát ennyire jól a bőrében. „Aikor egy barátom bárjában segítettem be a pultozásban, egyszer valaki beszólt, hogy: nem is izzadsz annyira, mint a többi kövér csaj. Tudom, hogy nem számít, de örökre megjegyeztem ezeket a szavakat, és soha többé nem akarok a kövér csaj lenni!”

yahoo