Áttörést értek el a kutatók a vírusok elleni küzdelemben

A tudományos kutatásokkal foglalkozó MedicalXPress számolt be arról a hongkongi kutatásról, amely az úgynevezett széles spektrumú antivirális gyógyszerekkel kapcsolatban ért el komoly eredményt.

A University of Hong Kong kutatói ugyanis azt állítják, olyan felfedezést tettek, amellyel újabb fegyver kerül az emberiség kezébe a különféle, vírusok által terjesztett halálos betegségek elleni harcban. Egy olyan anyagról van szó, amely képes lelassítani az efféle vírusok terjedését.

A tudósok a Nature Communications szakfolyóiratban számoltak be az általuk felfedezett vegyületről, amely „rendkívül alkalmas különféle vírusok életciklusának megszakítására”. A kutatócsapat vezetője, Yuen Kwok-yung az AFP-nek nyilatkozva elmondta, hogy erre alapozva a közeljövőben létrejöhet egy széles spektrumú antivirális szer, amely egyszerre többféle fertőző betegséget – sőt eddig fel nem fedezett vírusokat – is képes lehet kordában tartani. Mielőtt ez megtörténhetne, először sikeres klinikai tesztekre lesz szükség.

Az elmúlt évtizedekben több, gyors terjedésű, potenciálisan halálos kimenetelű vírusos betegség is felütötte a fejét. A madárinfluenzának is vannak életveszélyes változatai, de ott az úgynevezett SARS koronavírus (a SARS a súlyos akut légzőszervi szindróma rövidítése), illetve a közel-keleti légúti koronavírus (MERS) is, amelyek elterjedésének megakadályozására nagy szükség lenne a széles spektrumú szerekre.

Ezek a készítmények a vakcinákkal ellentétben nem csak egy-egy vírustörzs ellen nyújtanak védelmet, így akkor is bevethetőek lennének, ha a vírusok, amelyek ellen már van vakcina, esetleg mutálódnának.

A Hongkongi Egyetem csapata két éven át tesztelte az AM580 kódjelű vegyületet, és azt találták, hogy sikeresen megakadályozta többek között a H1N1, H5N1 és a H7N9 madárinfluenza, valamint a SARS-t és a MERS-t okozó vírusok szaporodását, valamint a szúnyogok által terjesztett Zika vírust is képes volt sakkban tartani.

„Ezt nevezzük széles spektrumú antivirális szernek, amely többféle vírussal is képes elbánni” – tette hozzá Kwok-yung. „Ez rendkívül fontos lehet egy esetleges járvány megfékezése esetén.”

Kiéheztetik a vírusokat

A mostani kutatás egy új irányt követ a tudományban: a vírusokkal foglalkozó kutatók már nem közvetlenül magát a kórokozót támadják, ez ugyanis a természetes ellenálló képesség, a rezisztencia kialakulásához vezet. Ehelyett olyan szerekkel kísérleteznek, amelyek megakadályozzák, hogy a vírusok a szaporodásukhoz nélkülözhetetlen zsírsavakat vegyenek magukhoz a gazdaszervezet sejtjeiből.

„Ez egy izgalmas, új kutatási terület” – mondta Benjamin Neuman, a Texas A&M University-Texarkana szakértője, aki maga is kísérletezett a vírusok „kiéheztetésével”. „A vírusok teljes mértékben a gazdatestben elérhető tápanyagoktól függenek, egy sor kutatás pedig rámutatott, hogy az ez irányú kezelések hatékonyan képesek gátolni a vírusok szaporodását.”

A következő lépés az lesz, hogy az eddig egereken tesztelt vegyületet magasabb rendű állatokon, disznókon és főemlősökön is kipróbálják, mielőtt sor kerülhet az első klinikai tesztekre. Kwok-yung szerint ez a folyamat akár nyolc évig is eltarthat.

Az AM580 bizonyos származékait azonban már most is használják Japánban előrehaladott rákos megbetegedések kezelésére, azt remélve, hogy mellékhatásai nem veszélyesek az emberekre nézve.

Hongkongban egyébként nem ismeretlenek a vírusok által okozott járványok: 2003-ban például közel 300 ember életét oltotta ki a SARS-t okozó vírus. A sűrűn lakott metropoliszokról úgy tartják a szakemberek, hogy rendkívül jó táptalajt jelentenek a vírusok gyors terjedéséhez.