Kutatás: továbbra is népszerű a homeopátia

A magyarok nem támogatják a homeopátiát érintő korlátozásokat – derült ki egy friss kutatás eredményeiből. A megkérdezettek többsége azt gondolja, hogy a különböző módszerek együttes alkalmazása a hatékonyan működő orvoslás alappillére, és azt is támogatja, hogy a hagyományos módszerek mellett egyéb, kiegészítő megoldások is elérhetők legyenek az egészségügyben.

A homeopátia továbbra is népszerű, a megkérdezettek közel 57 százaléka bízik benne akár kiegészítő kezelésként, akár önállóan alkalmazva. Ezt támasztja alá a homeopátiás gyógyszereket szedők aránya is: a válaszadók 64,6 százaléka vett már igénybe többször vagy minimum egyszer valamilyen homeopátiás terméket. Akik már használtak ilyen szert (323 fő), azok többsége (42,1 százalék) pedig azt nyilatkozta, hogy teljes mértékben meg volt elégedve annak hatékonyságával.

Ez derül ki a Boiron, franciaországi székhellyel rendelkező homeopátiás gyógyszergyártó cég és a Forecast Marketingkutató Kft. friss, reprezentatív kutatásából, amely a magyarok homeopátiás szerek fogyasztásával kapcsolatos szokásait és a különböző kiegészítő orvoslási módszerekhez fűződő viszonyát vizsgálta. Az 500 fő bevonásával készült kutatás a budapesti és a vidéken élő, 18–59 év közötti nők és férfiak véleményére egyaránt kíváncsi volt.

Az eredmények azt mutatják, hogy a választás lehetősége a különböző gyógymódok között hangsúlyos szerepet tölt be az emberek életében: a megkérdezettek 43,8 százalékának nagyon fontos, hogy orvosuk a különböző kiegészítő terápiákkal kapcsolatban is tudjon felvilágosítást adni, és ezeket szükség esetén alkalmazza is. Emellett azoknak a száma is jelentős, akik fontosnak vagy közepesen fontosnak tartják ezt a kérdést, ők együttesen 42,4 százalékot tesznek ki. Ezzel szemben csupán 9,8 százalék mondta azt, hogy egyáltalán nem lényeges, hogy orvosa többféle megoldás ismeretében, akár azok együttes alkalmazásával gyógyítson.

A válaszadók 48 százaléka teljes mértékben egyetért, 20,6 százalék egyetért azzal, hogy a kiegészítő gyógymódoknak az egészségügyi alapellátásban széleskörűen elérhetőnek kell lenniük, és csupán 7 százalék azoknak az aránya, akik egyáltalán nem tarják elengedhetetlennek ezeknek a módszereknek az elérhetőségét.

Eördögh Zsófia piackutató és homeopata szerint a kutatás részben visszaigazolta korábbi feltevéseket. Látszik például, hogy a budapesti, magasabb iskolai végzettségű nők azok, akik a leginkább elkötelezettek a homeopátia iránt, ami már csak azért is fontos, mert a hölgyek szerepe a család életében kiemelkedő, ha az egészségmegőrzéssel kapcsolatos kérdésekről van szó. Emellett viszont a kutatásnak köszönhetően olyan aktuális témák is felszínre kerültek, mint például a kiegészítő gyógymódok korlátozása.

A szakember szerint fény derült arra, hogy csupán kevesen értenek egyet ezzel az intézkedéssel, és sokan úgy gondolják, hogy a homeopátiás termékeknek igenis helyük van a gyógyszertárak polcain. A megkérdezettek 56,4 százalék nem támogatja a területet érintő megszorításokat, 59 százalékuk pedig nem ért egyet a homeopátiás gyógyszerek forgalmazásának visszaszorításával.