Azt hitte, megfázott – kiderült, gyógyíthatatlan agytumora van

Laura Nuttall októberben kezdte tartósan rosszul érezni magát. A hányingert és a szédülést a 19 éves lány a megfázásnak tudta be, ám miután egy rutin szemvizsgálaton is rosszul teljesített, orvoshoz fordult. A családja olyan hírt kapott, amire senki nem számított: az éltanuló lány agyában 6 daganatot találtak.

Bár azóta a legnagyobb tumort eltávolították, a lány pedig egy 6 hónapos kemoterápián is túlesett, az orvosok nem sok jóval biztatják. Az ilyen agresszív típusú tumorra ugyanis nincs igazán hatékony gyógymód, ezért a családnak a legrosszabbra kell készülnie.

Addig is Laura családja a lány bakancslistáján szereplő pontok beteljesítésével foglalkozik, ő maga pedig még a maratonra is benevezett, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a fiatalkori agydaganat veszélyeire.

dailymail