Influenza: minden eddiginél agresszívebb lesz a járvány

Minden eddiginél agresszívebb influenzajárvány törhet ki a következő hetekben – számolt be a Tények. Egy hét alatt 11 ezer új beteg volt az országban, magas lázzal, torokfájással, erős fejfájással, izomfájdalommal és köhögéssel mentek orvoshoz. Várhatóan a következő hetekben hétről hétre emelkedik majd a megbetegedések száma és egyre több vírus lesz kimutatható.

Január első hetében a legtöbben Fejér, Békés, Zala és Pest megyében fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. Az adatok szerint idén kizárólag az influenza A-vírus okoz megbetegedéseket.

A gyógyulás akár 2-3 hétig is tarthat. Nem csak a tünetek erősebbek idén, hanem a szövődmények is sokkal súlyosabbak lehetnek: felnőtteknél leggyakrabban tüdőgyulladásban nyilvánulhat meg, esetleg agyi keringési zavart is okozhat.

Az országban több olyan kórház is van már, ahol látogatási tilalmat rendeltek el.

A betegség tavaly pont ilyenkor tetőzött, akkor több mint 16 ezren fordultak orvoshoz.