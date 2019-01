Az endometriózis 6 tünete, amit mi nők nem veszünk elég komolyan

A reproduktív korú nők 6-10 százalékát, közülük is elsősorban a harmincas-negyvenes korosztályt érinti az endometriózis nevű betegség. Egyre több nőről derül ki, hogy fájdalmakkal járó ciklusainak ez a betegség áll a hátterében, de sok orvos is elsiklik a tünetek felett.

Endometriózis, a láthatatlan?

A PCOS-hez, vagy más, a meddőséget is érintő hormonális problémához hasonlóan az endometriózis felismerése is rendkívül nehéz, mivel az érintett nők 25 százalékánál nem jár különösebb tünetekkel, 70 százalék pedig csak kellemetlen menstruációs görcsökről számol be. Sajnos azonban ezek messzire vezethetnek a fájdalmas szexuális együttléttől egészen a meddőségig.

Az endometriózis 6 tünetét szedtük most össze, amelyeket jobb, ha nem hanyagolsz el. Ha pedig felmerül az endometriózis gyanúja, a legfontosabb természetesen az, hogy nőgyógyász segítségét kérjük a betegség megállapításához.

1. Kismedencei fájdalom

A szokásos menstruációs görcsöknél jóval extrémebb fájdalom, amely a kismedencéből kisugározhat egészen a lábak és a hát alsó részére is. Erre azért is érdemes odafigyelni, mivel az endometriózissal diagnosztizált nők fele krónikus fájdalmakat élhet át a menstruációs időszakban.

2. Fájdalom szex közben

A fájdalmas szexuális együttlét az endometriózis egyik gyakori tünete. A fizikai kellemetlenségek mellett sokszor a kapcsolat is rámehet erre, főleg, ha nem tudják, mi okozza a fájdalmas együttlétet.

3. Meddőség

Az endometriózisban szenvedő nők fele nem képes a teherbeesésre. Az összenőtt szövetek gyakran akadályozzák a petesejtet vagy a petevezeték mozgását, így gátolva a teherbeesést.

4. Túl erős menstruációs vérzés vagy közti vérzés

Sok endometriózisos nőnél heves menstruációs és ciklusok közötti pecsételő közti vérzés jelentkezik. Persze ezek a tünetek nem jelentenek feltétlenül endometriózist, de kismedencei erős fájdalommal együtt már gyanakvásra adnak okot.

5. Fájdalom a WC-n

Daganat, ciszta vagy letapadás is okozhatja a fájdalmas székletürítést. Sok nő számol be fájdalmakról a WC-n töltött időben. Endometriózis tünete lehet a hasmenés vagy éppen a székrekedés is.

6. Hányinger és emésztési zavarok

Az egész hasra kiterjedő belső összenövések miatt az endometriózis okozhat emésztési zavarokat. Gyakran az endometriózis irritábilis bélszindrómával jár együtt.