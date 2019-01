Álhúsok és „pegán” diéta: mit és hogyan együnk 2019-ben?

Az elmúlt években egyre gyakrabban emlegették a szakértők, hogy a húsfogyasztás rendkívül komoly terheket ró a környezetünkre, mivel az ilyen célból tartott állatok tenyésztése rendkívül erőforrás-igényes. Csak egy példát említünk: egy kiló marhahús előállításához 8 kilogramm tápanyagra van szükség, és akkor még nem beszéltünk az ivóvízről, valamint a legelőnek használt termőföldek méretéről. Ráadásul egy levágott marhának csak körülbelül a 40 százaléka ehető, így fajlagosan még „drágább” az előállítása. Ha pedig ez nem lenne elég, a szarvasmarhák hatalmas mennyiségű metángáz kibocsátásáért felelősek, ami szintén nem tesz jót a bolygónknak.

Vagyis annyi biztos, hogy a hús szerepe várhatóan csökkenni fog a különféle alternatív tápanyagforrásokhoz képest. Az egészséges élelmiszereket forgalmazó amerikai Whole Foods Market szupermarketlánc nemrég kiadott trendelőrejelzése szerint 2019-ben viszont előtérbe kerülhetnek az ázsiai-óceániai térség jellegzetességei.

Sárkánygyümölcstől a rákpasztáig

Nemcsak a távol-keleti, hanem a dél-amerikai gasztronómia kedvelői is örülhetnek, idén ugyanis várhatóan egyre népszerűbb lesz például a guáva, ez a C-vitaminban és pektinben gazdag gyümölcs (utóbbi egy többek között húsos gyümölcsökből kinyerhető szacharid, vagyis a szénhidrátokhoz hasonló vegyület), amellyel például jégkrémeket, édességeket ízesítenek, de lé formájában is fogyasztják.

Szintén nagy karrier előtt áll az úgynevezett pitaja, más néven a sárkánygyümölcs, amelyet könnyű felismerni jellegzetes, apró fekete magokkal megszórt fehér húsáról és rózsaszínes héjáról (noha sárga változat is létezik). Ez egy dél-amerikai kaktuszféleség termése, amelyet nyersen vagy gyümölcssaláták összetevőjeként fogyasztanak, de turmixként, smoothie-ként is kiválóan segíti az emésztést.

A tengeri herkentyűk rajongóinak is jó hírünk van, idén ugyanis várhatóan egyre keresettebb lesz a tintahal, illetve a szárított koktélrák, valamint az ebből készült rákpaszta is mint tápláló és egészséges lehetőség a húsfogyasztásra.

Probiotikumok – egy kicsit másképp

A reklámokból unásig ömlenek ránk a különféle baktériumkultúrákkal turbózott joghurtok és hasonló készítmények, azonban ezek ígért hatásait érdemes fenntartásokkal kezelni, legalábbis a legfrissebb kutatások szerint.

Az úgynevezett probiotikumok bevitelére ráadásul más lehetőség is adódik, mégpedig egy olyan megoldással, amely a magyarok számára „hazai pályának” tekinthető – kiváló probiotikumforrásnak számítanak ugyanis a különféle savanyított zöldségfélék. A Whole Foods elsősorban a jellegzetes (szagú) koreai savanyított zöldségekből készülő kimcshit említi, de a csalamádé és a kovászos uborka hazájában mi csak bölcsen mosolygunk. Azért a kimcshit is érdemes megkóstolni, különösen azoknak, akik kedvelik a csípős ízeket.

Jönnek az alternatív zsírok!

A Whole Foods előrejelzése szerint jelentősen megugrik majd a kereslet az olyan zsírok iránt, amelyek kompatibilisek az olyan speciális étrendekkel, mint a ketogén diéta, a paleo vagy az olajos magvakat száműző diéták. Sőt egy új szóösszetételre is fel kell készülni, várhatóan ugyanis 2019 lesz az év, amikor megjelenik az úgynevezett pegán diéta, amely a paleo és a vegán étrend összeházasításából jön létre.

Ami a konkrétumokat illeti, az idei évben jelentősen megnőhet az úgynevezett MCT-olajok, vagyis a közepes láncú zsírsavak népszerűsége, amelyek kevesebb kalóriát tartalmaznak, ugyanakkor jobb hatékonysággal szívódnak fel a szervezetből, ezzel gyorsítva az anyagcserét. Ez annyit jelent, hogy a zsírok nem rakódnak le a testünkben, hanem nagy hatékonysággal hasznosulnak energiaforrásként.

Egy gombóc avokádófagyit?

2019-ben ugyancsak érdemes lesz kitágítani a látóterünket a jeges finomságokat illetően, várhatóan ugyanis olyan készítmények fognak elterjedni, amelyek láttán az édes fagyik rajongói valószínűleg dobnak egy hátast. A Whole Foods szerint várhatóan jelentősen megnő majd a kereslet az olyan újdonságok iránt, mint az avokádóból, humuszból vagy sűrű szezámmag-masszából, azaz tahiniből készült fagylaltféleségek.

Sajtból készült fagyik megjelenésére is lehet számítani, emellett pedig egy jellegzetes közép-amerikai finomságra is globális karrier vár: az azték birodalomban elsősorban az elit fogyasztotta a nieves de garrafa nevű desszertet, amely egy különleges, kézzel előállított fagylaltféleség. Az azték fagyi úgy készül, hogy a hozzávalókat egy tartályhoz hasonló edénybe teszik, majd ezt egy dézsányi jégbe állítják, amelyhez sót adagolnak. Miközben a só olvasztja a jeget, a tartály tartalmát folyamatosan keverik, amíg el nem érik a kívánt állagot.

A nieves de garrafa különlegessége, hogy egészen különleges ízekben is készül a gyümölcsös-édes verzióktól a lime-mal és koktélrákkal ízesített változatokig.

Álhúsokat fogunk rágcsálni 2019-ben

A növényi alapú húsimitációk említésére sokan fintorogni kezdenek, és tény, ami tény: mostanáig szinte nagyítóval kellett keresni az olyan készítményeket, amelyek nem valami élelmiszeripari torzszülöttre, hanem finom ételre hasonlítanak. A technológia fejlődésének köszönhetően azonban ma már egyre többen választanak hasonló húspótló termékeket. Ennek megfelelően idén egyre több helyen jelennek majd meg a vegán vagy vegetáriánus „bacon”-csíkok és más, húsra emlékeztető ízeket hozó nassolnivalók, amelyekről egyre kevésbé tudjuk majd megmondani, hogy nem valódi húsból készültek.

A fenntartható finomságoké a jövő!

A tudatos vásárlás jegyében idén egyre több cég jelentkezik majd olyan termékekkel, amelyek valamilyen módon a környezet védelmét, az erőforrásaink hatékonyabb felhasználását, vagy épp a társadalmi problémák megoldását szolgálják. A Whole Foods előrejelzése szerint ezért egyre több lesz az olyan élelmiszer, amelynek készítése során komoly hangsúlyt helyeztek a fenntarthatóságra, az állatok védelmére és különböző társadalmi csoportok támogatására.

Emellett várható a környezetbarát csomagolások, illetve a csomagolásmentes megoldások elterjedése is, amelyekkel a Földet egyre inkább elárasztó műanyaghulladék ellen vehetjük fel a harcot.

Nincs más hátra, mint előre: jó étvágyat kívánunk 2019-re!