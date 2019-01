Egy évig nem mosott hajat az anyuka és két gyereke – íme az eredmény

Virginia Tapscott egy évvel ezelőtt döntött úgy, hogy kipróbálja, milyen a samponmentes élet. Az ausztrál anyuka épp várandós volt, és egyrészt tartott a samponokban található vegyszerektől, másrészt szeretette volna csökkenteni a műanyag felhasználását. Ezért lemondott a samponokról.

Egy év elteltével sem ő, sem a gyerekei nem használnak már sampont. A hajukat a 28 éves Virginia vízzel mossa, esetleg néha szódabikarbónát dörzsöl a fejbőrükbe. Ha esetleg nagyon olajosnak érzi a haját, tápiókaporral hinti be a fejbőrét. „Teljesen megváltozott a hajam szerkezete. Sokkal kevésbé száraz és töredezett, a természetes olajosságtól pedig könnyebben is fésülhető” – meséli az anyuka, aki azt is hozzáteszi, hogy az emberek gyakran dicsérik meg a fürtjeit.

