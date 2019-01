Ezek az időskori demencia első jelei

A felmérések szerint Magyarországon több mint 250 ezer ember szenved aggkori demenciában. A rettegett betegség idővel teljesen magányossá és céltalanná teheti az idős emberek életét – pedig egy kis odafigyeléssel és szeretettel a család, a rokonok és a barátok sokat segíthetnének nekik. Az alábbiakban az első figyelmeztető jelekről olvashatsz.

Csak a rosszat látják

A demenciával küzdő idős emberek szinte mindenben csak a rosszat látják meg, bármilyen inger is éri őket – legyen az jó vagy rossz, kellemes vagy kellemetlen –, képesek negatív módon megélni és interpretálni azt.

„Egyszer szólt, hogy nagyon szeretne palacsintát enni. Készítettem is, szerintem még aznap, amikor közölte, hogy ő puffad a fehér liszttől, tehát nem kér belőle. Másnap vettem zabpehelylisztet, és úgy sütöttem palacsintát. (…) Amikor három darabot csomagoltam, az a reakció jött, hogy sajnálom tőle, éheztetem, mi az, hogy ilyen kevés. Legközelebb ötöt adtam neki, amire közölte, hogy azt akarom, hogy ő elhízzon” – írja saját tapasztalatairól Bouvet a Cafeblogon.

Mindenről tudni akarnak

A demencia másik, rendkívül nehezen elviselhető jele, hogy a beteg ember mindenről tudni akar, és úgy érzi, joga van hozzá, hogy bele is szóljon mindenbe.

„Nem egyszer kaptam rajta a rokont, hogy könyékig kurkászik a hűtőmben, mit vettem, mennyit és mennyiért. Vagy belenéz a táskámba, bevásárlószatyromba. De volt arra is példa, hogy megállt az íróasztalom előtt, és beleolvasott a leveleimbe, borítékot bontogatott, határidőnaplót lapozgatott” – sorolja Bouvet.

Akármennyire is bosszantó az ilyen viselkedés, fontos, hogy megpróbáljuk tolerálni, és odafigyeléssel, tapintattal kezelni az ilyen helyzeteket. A szakértők szerint fontos, hogy minél több időt töltsünk a demenciával küzdő emberekkel, és beszélgetésekkel, közös programokkal tegyük tartalmasabbá ezt az időt.

Amikor mindenki ellene van

A demenciában szenvedő idősek előbb-utóbb a körülöttük lévő embereket is elkezdik rossz színben látni. „Először csak a tévébemondó lesz a hülye, majd a szomszéd meg a boltos, később már a közvetlen család is. Nem elég, hogy szeret bezárkózni, és nem tűri a társaságot, de még el is marja a körülötte lévőket” – írja Bouvet.

Nem véletlenül hangsúlyozzák az aggkori demenciával foglalkozó orvosok és pszichológusok, hogy a beteg rokon támogatása és segítése mellett saját lelki egészségünkre is oda kell figyelni, ha ilyen helyzetbe kerülünk. Ne hagyjuk, hogy minket is magával rántson a kilátástalanság érzése, hiszen ezzel saját magunknak és a környezetünknek is ártunk. Ha úgy érezzük, nem bírjuk tovább a beteg ápolásával együtt járó terheket, mindenképp forduljunk szakemberhez segítségért.