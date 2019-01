Influenza: már több ezren betegedtek meg az országban

Már kimutatták az influenza A vírus jelenlétét Magyarországon. A betegek száma emelkedő tendenciát mutat, de még nincs járvány – tudta meg az InfoRádió Müller Cecília megbízott országos tisztifőorvostól.

Az országban 11 ezer ember megbetegedését regisztrálták, ami 10 százalékkal magasabb az előző heti adatoknál. Ezen a héten 44 influenzagyanús betegtől vettek minták, ebből 11-nél influenza okozta a tüneteket. A szezon kezdete óta pedig 11 embernél H1N1-típust mutattak ki.

Müller Cecília azt javasolja, hogy aki eddig nem tette meg, még most adassa be az influenza elleni védőoltást. A járvány ugyanis január végén, február elején szokott kialakulni. Vagyis van még egy kis idő, de a védettséghez is szükség van két hétre.

Aki tavaly beoltatta magát, annak idén már nincs védettsége. Az influenza egy nagyon változékony vírus, ezért az oltás összetétele is változik.

Ingyenes oltást kaphatnak a 60 éven felüliek, a krónikus, idült megbetegedésekben szenvedők, a várandós kismamák, az egészségügyi intézmények dolgozói, ápoltjai.