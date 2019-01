Hihetetlen módszerrel keres vesedonort a feleségének – fotó

Ha valakinek szervátültetésre van szüksége, akár éveket is várhat, mire megtalálják a megfelelő donort a beavatkozáshoz. Óriási önzetlenség és nagy bátorság, ha valaki felajánlja egy szervét, hogy megmentse egy másik ember – nem ritkán egy idegen – életét. Ám a donort először fel kell kutatni, talán ez a legnagyobb kihívás.

Kétségbeesésükben a betegek és családtagjaik a legelképesztőbb módszerekkel keresik a donort, és gyakran sikerrel járnak. Volt, aki kerti hirdetőtáblákkal, más autóra ragasztott felirattal keresett megfelelő szervet.

Most Lilit Marcus író és szerkesztő osztott meg a Twitterén egy hasonló felhívást. A közzétett fotóján az látszik, hogy egy férfi a hátizsákjára ragasztott papíron keres vesedonort a feleségének.

Here is a photo I took at my Target yesterday and can't stop thinking about. pic.twitter.com/gbzF47AqCy