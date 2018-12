Válassz magadnak sporthobbit!

Családdal, párkapcsolattal, barátokkal, karrierrel, önmegvalósítással kapcsolatos terveket is célszerű már szövögetni, de legelőször magunkkal kell elégedettnek lennünk. Az ugye alap, hogy megpróbálunk figyelni a hosszú alvásra, minőségi ételekre, rendszeres étkezésekre, bőséges folyadékbevitelre is, de ennél is többet kell beiktatnunk: gyakori és kiadós mozgást! Hogy milyen sportot válasszunk? Segít a smartwater!

Felfelé néző kutya a vízen

A jóga az egyik legkíméletesebb és egyben leghatékonyabb mozgásforma, ráadásul meditációs forma is egyben. Segítségével karbantarthatjuk testünket és lelkünket is. De ha a szürke hónapokban mindez nem csábít el a kanapéról, talán a víz hozzáadása felkelti az érdeklődésünket! A SUP (stand up paddle) jóga egy új szintre – és más halmazállapotra – emelt sport, mely során a víztükrön, deszkán gyakorolhatjuk a jógapózokat, mellyel tovább növelhető az ászanák intenzitása. Ráadásul a folyamatos egyensúlyozás a vízen lecsillapítja az elmét, az állandó mikromozgások pedig a mélyizmokat is erősítik, így egy 60 vagy 90 perces óra tetőtől talpig tonizálja a résztvevőket. Hazánkban is elérhető ez a sportág, ráadásul télen beltéri medencékben is!

Ászanák a levegőben

Ha nem vágyunk vízbe borulásra, vagy nem lenne időnk minden edzés után hajat szárítani, de mégis a jóga egy különleges válfajára vágyunk, kipróbálhatjuk az aerial jógát is. Itt is új halmazállapotról van szó, de attól, hogy a levegőben végezzük a jógapózokat, azok megvalósításához nem szükséges légtornásznak lenni. Az ászanákat segítő, mennyezetre rögzített hinta csak segít abban, hogy az antigravitációs jóga során még jobban tudjunk nyújtani – miközben a pilates, a jóga és a tánc elemeiből egyaránt merít a feladatokhoz.

Kontaktban maradva

A jógának számos változata kínál különleges kikapcsolódási formákat. Ha legjobb baráttal, barátnővel vagy párunkkal szeretnénk ellazulni, erősödni és kapcsolatunkat tovább építeni, biztosan tetszeni fog a kontakt jóga! A gyakorlatokhoz legalább két személy kell, de néha akár három, négy is – az élmény katartikus, a kapcsolat mélyebb, mint valaha, a mozgás pedig szuper intenzív lesz!

Akrobatikus elemek zsákolás közben

Ha valaki a labdajátékokat szereti inkább, miközben nem ódzkodik attól, hogy a levegőben végezzen gyakorlatokat, nagy eséllyel lesz a kedvence az akrobatikus kosárlabda. A sportág lényege, hogy a versenyeken minitrambulint használnak a résztvevők és arról felugorva mutatnak be változatos akrobatikus elemeket. Ezalatt kosárlabdát vagy akár kosárlabdákat passzolgatnak egymásnak, és zsákolással fejezik be az adott gyakorlatsort.

Labdázás karizmatikusan

A labdázásra még egy izgalmas alternatívát tudunk ajánlani, ha valakinek a csapatszellem is kulcsfontosságú a mozgás során: a mexikói fallabdajáték, pontos nevén karizma hasonlít a squash-hoz, de három fal használatával játsszák. A sportág a sport közben átélt örömről kapta nevét, állítólag euforikus hatást vált ki a játékosokból. Sőt, közösséget épít, és társas élmény is a csapattagoknak.

Csak a tánc

Se csapat, se fellépőruha, se különleges helyszín nem kell hozzá, de még speciális tudás, se „boogie a lábba” sem ahhoz, hogy táncoljunk egy nagyot: örömből, szívből, zsigerből, mindegy, hogyan. Erre inspirálhat a „floss dance”, a Skibidi tánc, vagy a jól bevált Gangnam Style, vagy bármi, ami beindít, és megmozgat. Ha mégis szervezettebben tanulnánk, választhatunk street style fajtát és például kipróbálhatjuk a twerkelést, ha klasszikust szeretnénk csinálni, balettozásra fel, míg ha finomabb táncra vágyunk, menjünk el egy jazz art órára.

Ami kell földön, vízen, levegőben is: hidratálni

Bármely sportágat választjuk is, ne felejtsük, hogy télen ugyanolyan fontos a hidratálás. Attól, hogy hideg van, a mozgás közben elvesztett folyadékmennyiséget pótoljuk egészségünk, szépségünk és kiegyensúlyozottságunk érdekében egyaránt. És ha a téli álomra, mély alvásokra tekintünk sportágként – hiszen azzal is igazán jót teszünk magunkkal – a pihenésbe is iktassunk be elég folyadékot.