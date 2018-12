Károsíthatja a tüdőt a tűzijáték

Köhögési és tüsszögési rohamokat is okozhat a tűzijáték német tüdőszakorvosok kutatása szerint – derült ki a Tények riportjából. A rakétákból ugyanis nagyon sok por kerül a levegőbe, és így a környéken állók belélegzik, ami tüdőkárosodást okozhat, a gyerekekre vagy asztmásokra kifejezetten veszélyes lehet.

Sokaknál másnap okozhat görcsös köhögést. Az új év első napján nagyon sokakkal légúti panaszok jelentkeznek, amit ez is okozhat, de az időjárás is nagyban befolyásolja, hogyan oszlik el a levegőben. A nagyon hirtelen lehulló törmelékek akár égési sérüléseket is okozhatnak.

Érdemes minél távolabb elhelyezkedni, ha élvezni akarjuk a tűzijáték szépségeit.