Rákosnak hazudta magát, hogy tízmilliókat csaljon ki a saját férjétől

250 ezer fontot (több mint 90 millió forintot) csalt ki férjétől, családjától és idegenektől egy brit nő azzal a hazugsággal, hogy gyógyíthatatlan agytumorban szenved – írja a Mirror. A 36 éves Jasmin Mistry azt mondta hozzátartozóinak, hogy amerikai kezeléséhez van szüksége a pénzre, lebukása utána azonban a nyomozás során kiderült, hogy Chanel és Prada táskákra költötte a megszerzett összeget.

A bírósági iratok szerint a csaló több mint négy évig játszotta meg a betegséget, és harminc embert vert át. Első áldozata a férje, Vijay Katechia egykori tőzsdeügynök volt, akinek már 2012-es megismerkedésük után fél évvel, a nászútjukon eljátszotta, hogy súlyos fejfájással küzd. Nem sokkal ezt követően előállt azzal az állítással is, hogy az orvosok tumort találtak nála, és innentől minden részletre ügyelve tette a beteget: férjének leveleket írt egy nem létező orvos, Nita Lakar nevében, kijárkált a vécére, mintha hányni menne, többször beszámolt róla, hogy véres a széklete, segítséget kért, ha lépcsőn kellett fel- vagy lemennie. Az ügyész, James Benson szerint szerint Mistry „nyilvánvalóan utánanézett a dolgoknak”.

Katechián kívül a nőnek sikerült átvernie többek közt a férfi anyját és egyik sógornőjét is, előbbitől 32 ezer fontot (körülbelül 11,5 millió forintot), utóbbitól egy 4700 font (közel 1 millió 700 ezer forint) értékű Omega karórát csalt ki, amit aztán zálogba tett. Két idegen férfit pedig randiappokon keresztül szedett rá, akik közül az egyikkel még egy kórházból is hazavitette magát, sőt arra is volt gondja, hogy a jelenethez a bent fekvő betegeknek járó karszalagot hamisítson magának. Ettől az illetőtől 66 ezer fontot (közel 24 millió forintot) kapott, aztán egyszerűen küldött neki egy üzenetet egy fiktív személy nevében, amelyben értesítette a saját haláláról.

A rákja mellett Mistry azt is hazudta, hogy halálos fenyegetéseket kapott a dubai uralkodói családtól, akikkel a korábbi munkája révén került kapcsolatba, és hogy elrabolhatják, ezért kirendelték a védelmére az angol nemzetbiztonsági hivatal volt munkatársait. Végül azzal bukott le 2017 novemberében, hogy Katechia megmutatta az MR-leletét egy orvos barátjának, aki közölte, hogy az egy stockfotó, amit a Google segítségével találhatott a nő. Ezt követően újabb bizonyítékok kerültek elő Mistry telefonjából, így a férfi elindította a válópert, és megindult a nyomozás is az ügyben.

Jasmin Mistryt a brit bíróság négy év börtönbüntetésre ítélte. A bűnösségét beismerő csaló a beszámolók szerint szenvtelenül fogadta a bejelentést. Áldozatai egytől egyig azt mondják, megdöbbentek, amikor kiderült, hogy átverték őket, Vijay Katechia egyenesen úgy fogalmazott: a történtek teljesen lerombolták az emberekbe vetett hitét, pszichológiailag és érzelmileg soha nem fogja túltenni magát azon, hogy így kihasználták.