Évtizedek után találkoztak újra a gimis szerelmesek

A most 89 éves Lauris Hiner legutóbb a gimnáziumban látta szerelmét, Pault, akit akkor a második világháborús katonai szolgálat szakított el barátnőjétől. A tinirománc azzal fel is bomlott, Lauris és Paul pedig mással házasodtak össze, most azonban, hogy mindketten megözvegyültek, megkísérelték újra felvenni a kapcsolatot.

Néhány éve Paul kezdett közeledni Lauris felé, mikor megtudta, hogy az asszony is egyedül maradt. Virágokat és üzeneteket küldött neki, de végül Lauris lánya szervezte meg, hogy a más-más államban élő idősek újra találkozhassanak. Lauris és Paul egy csodás vacsorát költött el együtt, de sajnos a távolság megmarad; csak reménykednek benne, hogy nemsokára újra láthatják egymást.

