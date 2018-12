Turistabuszt robbantottak Egyiptomban, 4 halott

Négy halottja van annak a pénteki robbantásnak, amelynek célpontja egy turistabusz volt Egyiptomban, négy kilométerre a gízai piramisoktól. A detonációban három vietnámi turista vesztette életét, és egyiptomi idegenvezetőjük, további tíz ember pedig megsebesült. Közülük kilencen ugyancsak vietnámiak, a tizedik pedig a busz vezetője.

A merénylet elkövetőjeként egyelőre semmilyen szervezet nem jelentkezett, de az iszlám szélsőségesek rendre elkövettek támadásokat korábban külföldi turisták ellen, hogy apasszák Egyiptom létfontosságú, idegenforgalomból származó jövedelmét.

#BREAKING : Images From The Site Of Explosion Where An Roadsite IED Struck An Passenger Bus Killing & Wounding Number Of People. Reports Of Two #Chinese Nationals Injured In This Attack In #Egyptian Capital #Cairo. pic.twitter.com/Ld1vtcZqWb

— 𝐑𝐄𝐒𝐄𝐀𝐑𝐂𝐇 & 𝐀𝐍𝐀𝐋𝐘𝐒𝐈𝐒 🇮🇳 (@RAW_RESEARCH) 2018. december 28.