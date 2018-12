Mit veszel észre először a képen? Sokat elárul rólad!

Hamarosan mutatunk egy képet, neked annyi a dolgod csak, hogy jól megnézd, és megjegyezd, mit vettél észre rajta először!

Itt a kép:

Ha a falut (kunyhók, madarak) látod először

A fenti képhez szorosan kapcsolódik a szabadság fogalma és a szabályokkal kapcsolatos viszonyunk. Te egy szabad és független személy vagy, aki sosem elégedett az elért sikereivel.

A szabadság negatív oldala: képzeld el életed csónakját, ahogy hánykolódik. Vannak kikötők, vannak szabályok, de ezeket te igyekszel a saját magad képére formálni. Nem érdekel, hogy valami tiltott vagy engedélyezett… Emiatt sokszor másokat (mások jogait) megsérted, legyenek azok családtagok, ismerősök. Az ilyen lépéseid konfliktushoz, vitához, váláshoz vezetnek. Végtére is mindenki szereti a saját kis világát megtartani magának, és nem akarja, hogy valaki más otromba módon belegyalogoljon. A saját érdekeink más érdekei előtt vannak.

Bár gyakran vagy magányos, ez nem azért van, mert nem szeretnek veled lenni a többiek. Érdekes beszélgetőpartner vagy, de egy fekete bárány a juhok között. Viszont élvezed is a szabadságot. Ettől leszel csodálatos, mert merész, karizmatikus, stabil ember vagy. Nagyon érdekes a lelkivilágod, érzékeny vagy, és érdekel a pszichológia.

Emiatt egyedinek és megismételhetetlennek érzed magad. Szereted, hogy azt csinálhatsz, amit akarsz, és nem akarod követni mások akaratát. Bárkivel megtalálod a hangot, legyen a beszélgetőpartnered bármilyen korosztályú és státuszú ember. Igyekszel úgy viselkedni, hogy ne sérts meg másokat, habár ez nem mindig sikerül.

Le tudod küzdeni a nehézségeket, és mindig megvalósítod álmaidat.

Ha elefántot látsz

Most egy olyan időszakod van, amikor védelemre van szükséged. Egy picit depressziós lehetsz… Szükséged van valakire, aki olyan, mint az elefánt a képen – rásimul a kunyhókra, védelmezve azokat. Kell neked is valaki, aki megvéd téged, vigyáz rád, odafigyel rád. Aki helyetted biztosítja számodra a szabadságot. Fő erényed a nyugalom. Te egy kiegyensúlyozott, becsületes, szerény, őszinte, nagylelkű, figyelmes ember vagy általában, de sajnos most egy pihenő időszakot élsz meg. Nehéz gondolatok járnak a fejedben. Igyekezz új célokat és álmokat találni.

Jelenleg a belső hangod mélyen, halkan, szinte úgy, hogy nem is hallod, súg neked… Azt súgja, hogy ideje továbblépni. Az ágyon fekve, mozgás nélkül lehetetlen életmódot váltani. Ne némítsd el a hangot! Inkább rázd meg magad, kapard össze magad, és indulj el! (Az életmódváltás az életed bármilyen területére igaz lehet: pénzügyi, szerelmi vagy bármilyen kapcsolatban.) Kezdj el élni, beszélgetni, bocsáss meg, fogadd el magad, mosolyogj, és kezdj el szeretni! Minden alkalommal, amikor lusti vagy, gondolj az elefántra – és indulj el!