5 egészségesnek hangzó étel, ami igazából kinyírja a diétádat

1. Gluténmentes ételek

Az utóbbi években a glutén közellenségként lett elkönyvelve. Pedig igazából csak azoknak kell odafigyelnie a bevitelére, akiket valóban gluténérzékenységgel (cöliakiával, gabonaallergiával) diagnosztizáltak. Ha neked nincs ilyen problémád, felesleges gluténmentes termékekre váltanod: ugyanis ezekben sokszor több hozzáadott cukor, több kalória és több zsír is lehet, mint a hagyományos változataikban.

2. Étcsokoládé

Az étcsokiról köztudott, hogy memória- és agyserkentő hatása van, ezért az idősek és a vizsgaidőszakot taposók is előszeretettel fogyasztják. Mivel ízre nem olyan édes, mint a tejcsoki, sokan abban a tévhitben élnek, hogy kevésbé is hizlal. De ez nem igaz: hozzáadott cukrokat ugyanúgy tartalmaz, és mivel a jótékony hatásai is igazából a kakaólevélből erednek, érdemes figyelni rá, hogy valódi étcsokit veszünk, vagy csak valamilyen ízesített másolatot.

3. Energiaszeletek

Az fitneszkiegészítőket árusító boltok és a drogériák polcain egyre többféle energiaszelettel találkozunk. Egy szelet meghaladhatja a 300, sőt a 400 kalóriát is, miközben egyáltalán nem biztos, hogy olyan lassan felszívódó szénhidrátokat tartalmaz, amelyek mellett beleférne ez a kalóriamennyiség. Ha valami snackre vágysz két étkezés között, válaszd inkább a müzliszeleteket vagy egy kis kesudiót, mandulát.

4. Csökkentett zsírtartalmú ételek

Sajnos túl szép, hogy igaz legyen, hogy a mesterségesen zsírszegény termékekből akármennyit fogyaszthatunk. A probléma itt is a hozzáadott cukrokkal van: az elvont zsírmennyiséget ugyanis gyakran cukorral kompenzálják.

5. Ízesített joghurtok

A joghurt sok diéta és az egészséges étkezés alapját adja. De ha nem vigyázol, könnyen az ellenséged lehet: az ízesített gyümölcsös joghurtok ugyanis sokszor teli vannak cukorral, és jóval több kalóriát tartalmaznak, mint natúr változataik. A megoldás egyszerű: a natúr görög joghurtot ízesítsd saját magad, egy kis mézzel vagy friss gyümölcsökkel.

Forrás: The Huffington Post