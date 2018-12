5+1 ok, amiért a decemberi gyerekek különlegesek

A decemberben születettek általában pechként élik meg, hogy év végén ünneplik a születésnapjukat: bulit szervezni ilyenkor szinte lehetetlen, mert mindenki munkahelyi karácsonyi összejövetelekre rohangál, cserébe viszont sokan szeretik letudni a két ünnepet egy ajándékkal. Valljuk be, ez így tényleg nettó szívás – a tudományos (és nem feltétlenül tudományos) kutatások szerint viszont azért akad jó néhány előnye is annak, ha valaki decemberi, és a Sun most össze is foglalta ezeket. Lássuk hát a listát.

1. A decemberben született emberek tovább élnek

Egészen pontosan nagyobb az esélyük rá, hogy 100 évnél tovább (konkrétan 105 évig) fognak élni. Ezt a Journal of Aging Research című folyóirat egyik tanulmányában mondták ki.

2. A decemberben született emberek kedvesebbek

Egy amerikai egyetemisták körében végzett kutatás arra jutott, hogy aki decemberben születik, az kevesebbet panaszkodik, és kevésbé hajlamos a hangulatingadozásokra.

3. A decemberben született emberek egészségesebbek

Egy 1 749 400 amerikai állampolgár részvételével zajlott vizsgálat azt is kimutatta, hogy a decemberieket kevésbé fenyegetik a szív- és érrendszeri betegségek.

4. A decemberben született emberek kiváló sportolók

Ez pedig az International Journal of Sports Medicine egyik tanulmányából derült ki. Az oka az, hogy aki decemberben (vagy kicsit korábban, de még az őszi hónapokban) születik, az magzatként több D-vitaminhoz jut, lévén, hogy az anyaméhben töltött kilenc hónapjának egy jelentős része nyárra esik.

5. A decemberben született emberek pacsirtatípusok

A US National Library of Medicine szerint a decemberiek hajlamosak korán feküdni és korán kelni. Ez ugyan önmagában egyáltalán nem érdem, de a társadalmi berendezkedésünk jobban jutalmazza azt, akit ilyen cirkadián ritmussal áldott meg a sors, mint azt, aki éjszaka aktív és produktív.

+1 A decemberben született emberek született fogorvosok is

Ezt a brit statisztikai hivatal tudós fői állapították meg. Állítólag statisztikai kapcsolatot találták bizonyos foglalkozások és a születési hónap, így a fogorvosi hivatás és a decemberi születésnap között is. Így azért már mindjárt jobb decemberinek lenni, nem igaz?

