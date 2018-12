Így szültek az ókori római nők

Az ókorban természetes jelenség volt, hogy a tizenéves lányok is szültek, azonban magától a folyamattól – életkortól függetlenül – féltek a nők: a szülés gyakori halálok volt. A várandós asszonyok Lucindához fohászkodtak, hogy a szülés akadálymentes legyen, és igyekeztek megbízható, jó hírben álló bábát választani.

Scribonia, az ókori bába

Marcus Ulpius Amerimnus és felesége, Scribonia Attica, a 2. században éltek, sírjukat Rómához közel, Ostiaban tárták fel. A síremléken látható dombormű szerint Marcus sebész volt, Scribonia pedig szülésznő. Scribonia mellett, férjéhez hasonlóan megtalálták eszközeit is: egy szülőszéket és egy kisebb széket, amin ő maga ült a szülés közben.

A Római Birodalomban a szülésnél kizárólag nők segédkeztek, azonban a várandósság időszakáról, valamint a szülés folyamatáról férfiak készítettek feljegyzéseket. Az egyik ilyen írás Efezus Soránus-tól származik, aki az 1. és a 2. századfordulón praktizáló orvos és író volt: tőle maradt fenn az egyetlen olyan részletes írásos emlék arról, ami bemutatja, miként zajlott le egy szülés az Ókorban. A kötet a jó szülésznő leírásával indul, ami inkább tükrözik az ideális, mintsem a valós ókori helyzetet:

“Írástudó, jó memóriájú, kiváló érzékekkel rendelkező, munkaszerető és köztiszteletben álló nőnek kell lennie. Végtagjai erősek, ujjai hosszúak és karcsúak, az ujjak végén a köröm rövid.”

A valóságban sok szülésznő nem tudott írni, mert a tudást egymásnak gyakorlat útján adták át, azonban az olyan értékes tudást, mint például a fogamzásgátlást, a nehéz szülések felgyorsítását, valamint abortusz módszereit eleve nagy titokként őrizték, nem írták le.

Részmunkaidős bábák

Egy 4. századi Eunapius nevű szerző írásából tudhatjuk, hogy a szülésznők leginkább másodállásban vezették le a szüléseket. Eunapis írásából kitűnik egy bor üzlet, ahol épp az ügyfeleket szolgálta ki egy nő, amikor a szomszédja egy nehéz szüléshez hívta. Miután a szülésznő a világra segítette a babát, megmosta a kezét, és visszatért a vendégekhez. Azokat, akik kizárólag szüléssel foglalkoztak, obstetrix-nek nevezték, azonban olyan, aki kizárólag ebből élt, ritka volt.

Mivel régen sokkal kevesebbet tudtak a higiéniáról, a fájdalomcsillapításról és a fertőzésekről, ezért a szülés számos veszélyt rejtett magában. Bonyolult szüléseknek számítottak, ha a baba rossz helyzetben feküdt, ilyenkor a szülésznők legmegbízhatóbb szerszámukkal, a kezükkel igyekeztek jó irányba fordítani a csecsemőt. A korabeli írások nem szólnak vágásról, fogók alkalmazásáról, és bár a császármetszés elméletileg Cézár korából származik, a szülésznők nem végeztek császármetszést.

A komplikáció nélküli szüléseket egy tapasztalt családtag segítségével képesek voltak levezetni, és ismertek olyan praktikákat, amik megkönnyíthették a folyamatot, mint például a meleg olívaolajos masszázs a nemi szerv környékén és különböző légzéstechnikákat. Sok nő használt úgynevezett amulettet a szülés közben, amelyek főleg romlandó anyagokból készültek, de találtak hematitból készült darabot is. Az egyik ilyen a Michigan-i Kelsey Múzeumban található, amire mágikus képleteket véstek, amik arra utaltak, hogy létezik egy “kulcs”, ami képes a női méhet lezárni (ha a nő el akarja kerülni a terhességet), és képes megnyitni.

Traumák a szülés közben

Már az Ókorban is tisztában voltak azzal, hogy a terhesség alatt számos diszkomfort érzettel kell megbirkóznia egy nőnek, tudtak az émelygésről, ami ellen citrusok levét ajánlották, és arról, hogy furcsa ételeket is megkívánhatnak a várandós asszonyok. A szülésznők és az orvosok olyan gyógynövényeket használtak, amik a méhösszehúzódásokat stimulálták, és számos leírás szerint szülés közben a nőket létrához kötözték ki és megrázták őket, hogy felgyorsítsák a folyamatot – Soranus határozottan elítélte ezt a gyakorlatot.

Ha az anya élete veszélyben forgott, abortuszt hajtottak végre, ami a korabeli módszer miatt ma már elképzelni sem tudunk mekkora trauma lehetett az anyának: hogy el tudják távolítani, az embriót darabokra vágták, és kampókkal húzták ki. Hasonlóan veszélyes volt a bent maradt méhlepény eltávolítása, de az ókori írásos emlékek számos szülés utáni praktikát jegyeztek fel, amivel akkoriban igyekeztek segíteni a végletekig kimerült nőknek.

Meddig szoptattak?

Az, hogy az anyák tudták-e szoptatni gyermekeiket, létfontosságú volt, ugyanis az állati eredetű tejek – akkoriban főként kecsketej – beszerzése nem mindig volt biztosított. Az ókorban ezért gyakran a 18. hónapig szoptatták a gyereket, de találtak ősi cumisüvegeket is, amiket már nem kisbabáknak, hanem nagyobb gyerekeknek terveztek.

Akkoriban sokat vitáztak arról, hogy meddig kell szoptatni a babát: Soranus, bár nem ellenezte a sokáig tartó szoptatást, elismerte, hogy az rendkívül kimerítő lehet az anya számára, és úgy tartotta, hogy egy kimerült, lázas anya teje árthat is a babának. Ha nem volt teje az anyának, akkor szoptatós dajkákat alkalmaztak, akivel szemben komoly elvárásokat támasztottak: a dajka 40 év alatti, kiváló érzékekkel és jó természettel megáldott kellett legyen, mert akkoriban azt hitték, hogy az anyatejjel a személyiségvonásait is átadja a babának. A rómaiak úgy vélték, hogy az anyatej olyan erős, ami gyógyítani képes légzőszervi megbetegedéseket, szembetegségeket, és akár a mérgezést is.

