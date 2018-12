Már a mentők is megtudhatnak kérdés nélkül mindent a betegről

Több mint egy éve üzemel az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), ahol egy helyen hozzáférhető a betegek ellátása során keletkező összes dokumentum. A felhőalapú szolgáltatást az összes magyarországi fekvőbeteg-ellátó intézmény és gyógyszertár mellett immár a háziorvosok 87 százaléka és a járóbeteg-ellátó intézmények 85 százaléka is napi szinten használja, és nemrég az Országos Mentőszolgálat is csatlakozott a rendszerhez, így ezután nemcsak a kezelőorvosok és a gyógyszerészek férnek hozzá bármikor azonnal a leletekhez, zárójelentésekhez, ambuláns lapokhoz, receptekhez és beutalókhoz, hanem mentés közben is áttekinthetők a döntéseket megkönnyítő és a diagnózist biztosabbá tevő dokumentumok.

Az ellátás a szolgáltatásnak köszönhetően a pácienseknek is kényelmesebb, hiszen nem kell minden papírt magukkal vinniük az orvoshoz, elkerülhetők a megismételt vizsgálatok, a gyógyszerészek pedig jelezni tudják, ha egymásnak ellentmondó recepteket írtak fel valakinek, ezért betegként érdemes külön is kérni a háziorvost és a kezelőorvosokat, hogy töltsék fel a dokumentumokat az EESZT-be. Emellett jó tudni, hogy a rendszerhez tartozó Lakossági Portálon a TAJ-számunkat használva mi magunk is hozzáférhetünk minden feltöltött információhoz, így például számon tarthatjuk kiváltásra váró receptjeinket és a még fel nem használt beutalókat is.

