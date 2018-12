Többet elárul rólad, mint gondolnád, hogy melyik ösvényt választod – teszt

Egész életedet a döntéseid befolyásolják, így az is sokat elárul rólad, hogy a lenti hat ösvény közül melyiken sétálnál végig legszívesebben. Mindegyik szép, de valamelyik mégis közelebb áll hozzád, mint a másik öt. Ha megvan a kiválasztott, olvasd el, mit árul el rólad.

Első ösvény

Aki ezen a kellemes, erdőszéli, virágos ösvényen haladna szívesen, annak szelíd és kissé szomorkás szelleme van. Abban lelik örömüket, ha kedvenc tárgyaikkal vannak körbe véve, emiatt fontos számukra a hagyomány és a múltbéli események is. A virágos ösvény azt árulja el, hogy ezek a személyek örülni tudnak minden apróságnak, szeretik a kalandokat és az ismeretlent. Néha azonban érdemes lenne hangot adniuk a gondolataiknak. Itt lenne az ideje most már annak, hogy olyan dolgot is kimondjanak, amelyek eddig legbelül maradtak.

Második ösvény

Te imádod az új kalandokat, érzéseket, tapasztalatokat. Merész és bátor személyiség vagy, aki nem tűri, ha játszanak vele. Egy erős személyiséggel rendelkezel, nem finomkodsz a szavakkal. Fontos számodra a hűség és a megbízhatóság, a barátaidat soha nem árulnád el. A köves, emelkedő út arról árulkodik, hogy élvezed a kihívást, nem rettensz meg a nehézségektől, hiszen úgy gondolod, hogy az út végén, ha felértél a tetőre, ott valami szépben lesz részed. Az te erőforrásod a bátorság, de hagyd, hogy a szelídebb, gyengédebb oldalad is megismerjék. Mindkettőre szükséged lesz.

Harmadik ösvény

Nem szereted elkapkodni a döntéseidet, szereted megfontolni, átgondolni azokat. Mindig rákérdezel a dolgokra, és ezekre kielégítő választ is vársz el. Sokszor elveszíted a fonalat, de ezt nem igazán bánod. A vadregényes ösvény arról árulkodik, hogy te egy introvertált, kalandos fantáziával megáldott személy vagy. Szereted kalandként megélni az életet, ezért olyan ösvényt építesz magadnak, amit tudsz, hova vezet.

Negyedik ösvény

Te bizony egy szeszélyes lélek vagy, nagy humorérzékkel. Minden olyan dologhoz vonzódsz, amely egyedi és értékes. Szenvedélyes, drámai és áradozó típus vagy. Vibráló személyiséged vonzó lehet mások számára. Ez a baldachinos ösvény is arra utal, hogy inkább felfele, a mennyezetet, az ég irányába szeretsz bámulni, nem igazán nézel a lába elé, ami néha jót tenne, mert szembe jöhet egy új lehetőség, személy, vagy tárgy. Ettől a legtöbbször félsz, de nem kell komolyan tartanod tőle. Az energiáid, humorod sokan szeretik, de időnként nem árt, ha a komolyabb éned is megmutatod.

Ötödik ösvény

Te egy nyugodt, türelmes személy vagy. Alázatos, őszinte és nehéz felbosszantani. Hamar megbocsátasz, elfelejted a negatívumokat, és gyorsan újból mosolyra fakadsz. Míg mások gondterhelten izzadnak, addig te könnyedén dudorászol egy dalt. Az őszi ösvény arra utal, hogy az te életed egy átmeneti szakaszban vagy. Az ösvény olykor kanyargós, de te tudja, hogy miként kell kiegyensúlyozottnak lenni, hogyan kell a kanyarokat bevenni. A nyugodtságod, melegséged mások számára igazi menedéket jelenthet. Tanítsd meg nekik, hogyan kell a dolgokat elengedni.

Hatodik ösvény

Te egy nyugodt és megfontolt típus vagy, aki mély érzelmekkel rendelkezik. Inkább az egyedüllétet szereted, de a jó társaságot sem veted meg. Fontos számodra az érzékenység és az őszinteség. A sötét ösvény azt jelképezi, hogy te vágysz a védelemre, a biztonságra, a menedékre. Legtöbbször egyedül szoktál utazni. Nem sétálgatsz napfényes ösvényeken, de az árnyékos szakasz után fény vársz, ettől ne ijedj meg. A szemeid alkalmazkodni fognak a változáshoz és megtalálod a szépséget. A személyes élettered gondozott, ezért vonj be másokat is. Itt az ideje, hogy ragyogj!