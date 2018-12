Ezért sportolj – egy ütős érv

Sporttal a demencia ellen

Tudtad? Már heti két és fél órás sportolással is hatékonyan léphetünk fel a memóriavesztés ellen. A rendszeres testmozgás hatékonyabbnak bizonyult, mint a gyógyszeres kezelés.

A mozgás nem csak testileg tart formában, hanem arról is gondoskodik, hogy szellemileg is fittek maradjunk. Ausztrál kutatók nemrégiben arra kaptak tudományos bizonyítékot, hogy a kellő mennyiségű sportolással múltbéli emlékeinket is megóvhatjuk az enyészettől.

„A középkorú, magas fizikai fittséggel bíró nők közel 90% -kal kevesebb eséllyel lettek demensek évtizedekkel később, a mérsékelten fitt nőkhöz képest, egy új tanulmány szerint. A vizsgálat a női kardiovaszkuláris fitnesz mérését a gyakorlati teszt alapján állapította meg” – olvasható Szalka Andi, fitneszedző oldalán.