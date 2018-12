Szívnagyobbodás miatt halhatott meg a 17 éves sportoló

A normálishoz képest dupla akkora szíve volt annak a 17 éves birkózónak, aki másfél éve edzés közben meghalt – hangzott el a Tények riportjában. Korábban úgy gondolták, hogy egy igen veszélyes, úgynevezett „vasgyári fogás” miatt állt le a szíve a fiúnak.

Egy mostani orvos szakértői vélemény azonban mást is tartalmaz, még a szülők is megdöbbentek az eredményen. A fiú családjának ügyvédje szerint pedig a sportorvosok is felelősek lehetnek, ugyanis a 18 év alatti versenysportolókat félévente kötelező vizsgálni.

„Ezt nagyon erősen összefüggésbe hozzák az elhalálozás okával, ugyanakkor viszont az is igaz, hogy a szakértő azt valószínűsíti legesleginkább, hogy a nyakleszorítással járó, fojtó sportfogás, az úgynevezett »vasgyári fogás« volt az, amelyik elindította az egész okfolyamatát a halálos eredménynek” – mondta el Lichy József ügyvéd. „A sportorvosok korábban nem vették észre, nem diagnosztizálták, ennek ellenére a versenyengedélyét megkapta” – tette hozzá.