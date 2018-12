A pszichiáterek ajánlata depresszió ellen: járj moziba!

A British Journal of Psychiatry-ban közzétett legújabb tanulmány szerint a rendszeres kulturális programok segíthetnek csökkenteni az időskori depresszió kialakulásának kockázatát. Vagyis nincs mese: ha sokáig szeretnél jó kedélyállapotban élni, most már tudományosan is alátámasztott okod van arra, hogy a szabadidődet moziban, színházban és különböző előadásokon töltsd.

Mozi, színház, kiállítás depresszió ellen

Az Angol Longitudinális Öregedési Tanulmányban (ELSA) több mint 2000 felnőtt egészségére, szociális, valamint pénzügyi helyzetére és szellemi állapotára vonatkozó adataiból dolgoztak a kutatók. A 15 évet felölelő vizsgálat során úgy találták, hogy azoknál a résztvevőknél, akik havonta vagy gyakrabban kiállításra, azoknál moziba vagy színházba mentek, 48 százalékkal kisebb valószínűséggel alakult ki a depresszió, azok pedig, akik egyéb kulturális tevékenységeket építettek be az életükbe néhány hónapon keresztül, 32 százalékkal csökkentették a depresszió kialakulásának kockázatát. A kutatók azt is megállapították, hogy a depresszióra való hajlamot a kulturális programok már önmagukban is csökkentették, még akkor is, ha az életkorra, az egészségi állapotra és a testmozgás gyakoriságára vonatkozó mutatók nem szolgáltak volna pozitív eredménnyel.

Biztató eredmények

A vizsgálatot vezető Daisy Fancourt elmondása alapján a kulturális tevékenységek intenzívebbé teszik a társadalmi interakciókat, növelik a kreativitást, és mentálisan ösztönzően hatnak ránk. A vizsgálat során egyértelművé vált, hogy a kulturális programok iránti elkötelezettség ugyanúgy csökkentheti a depressziót, mint a végzettség, vagy az, hogy valaki a társadalmi ranglétrán magasabban helyezkedik el.

Általánosságban elmondható, hogy az emberek tudják, milyen előnyökkel jár a napi ötszöri étkezés, és az, ha karban tartják a fizikai és mentális egészségüket. Azzal azonban már kevesen vannak tisztában, hogy a kulturális tevékenységeknek is hasonló előnyei vannak.

Dr. Amanda Thompsell, a Királyi Pszichiátriai Főiskola gerontológiai tanszékének elnöke ugyanakkor rámutatott: bár a megállapítások ígéretesek, a depresszió kezeléséhez a kulturális tevékenységek önmagukban nem elegendőek, ezek csak a gyógyszeres és terápiás kezelések kiegészítőiként idézhetnek elő javulást. Mindenesetre sokunk számára jó hír, hogy miközben a szabadidőnkben jól érezzük magunkat, még az időskori önmagunknak is jót teszünk.