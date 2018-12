Jegyeket árul saját temetésére a prosztatarákos férfi

Jegyeket árul a saját temetésére egy prosztatarákos férfi – írja a BBC. A 72 éves Keith Casst tizenkét évvel ezelőtt diagnosztizálták prosztatarákkal, a betegség azóta a csontjaiban is áttéteket képzett.

A cardiffi üzletember a jegyeladásból szeretne 500 ezer fontot összegyűjteni, amit jótékony célra fordítana. „Ez lesz a világ legjobb és legegyedibb temetése” – ígéri.

