Meglepő dolgot tett egy iskola, hogy diákjai elfogadják egymást

Ann Redmore hallássérült kislány, aki úgynevezett cochleáris implantátumot visel. Pont emiatt a szerkezet miatt kellett kihagynia egy napot a New York-i Johnson Cityben lévő St. James Schoolban. Pedig aznap varázslatos dolog történt: meglátogatta az osztályát a Mikulás egyik segítője, Holly az elf, aki Annhez hasonlóan rózsaszín cochleáris implantátumot viselt.

A tanárok a hallássérült elffel azt szerették volna elérni, hogy megmutassák a diákoknak, hogy nem egyformák, viszont mindenki egyenlő. Amikor Ann először meglátta az elfet, roppant büszke volt.

„Megérintette az implantátumot, és csak ámult, hogy ő és Holly ugyanúgy néznek ki, később pedig büszkén mesélte ezt mindenkinek, mint ahogy a beszélgetések középpontja is Holly volt. Amióta találkoztak, azóta mindenki szeretné újra látni” – mondta a Good Morning Americának Olivia Dennison, Ann egyik tanára.

When a little girl who wears cochlear implants was out of school, magic happened. Ann Redmore is a first grader at St. James School in Johnson City, New York. Earlier this week she had to miss school for an appointment related to her implants. And on that very day, Holly the elf arrived in her classroom.