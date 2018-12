Híres focista szeretne lenni a fiú, aki korábban Indonézia legkövérebb gyereke volt

Arya Permana most 15 éves, és már nincs 100 kilogramm, pedig korábban még ő volt Indonézia legkövérebb kisfiúja 200 kiló körüli testsúlyával. Kétéves koráig úgy fejlődött, mint bármelyik másik baba, aztán hirtelen abnormális hízásnak indult. Szülei hiába vitték orvoshoz, nem tudták megmondani az okát.

A fiún végül egy gyomorszűkítő műtét és szigorú diéta segített, és persze a mozgás. Ma már naponta 5 kilométert sétál, majd focizik és tollaslabdázik a barátaival. Arya profi labdarúgó szeretne lenni, kedvenc csapata az FC Liverpool, példaképe pedig a brazil focista, Roberto Firmino. „Úgy szeretnék majd játszani, ahogy ő” – mondta a fiú.

Korábban a fiú szüleinek pénzt kellett kölcsönkérniük a rokonoktól és a szomszédoktól, hogy etetni tudják gyermeküket, akinek még 9 évesen abba kellett hagynia az iskolát, mert nem tudott eljutni oda sehogy, pedig ő volt a legjobb eszű gyerek az osztályban. Édesanyja örül, hogy fia újra iskolába járhat.

Arya megtanult motorozni is, így tömegközlekedés hiányában motorral mehet majd az otthonuktól nagyjából 10 kilométerre fekvő középiskolába, de még fiatal a jogosítványhoz, és még az általánost is be kell fejeznie.

