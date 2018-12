Élete legjobb karácsonyi ajándékát kapta a kar nélkül született kislány

A világ legboldogabb kislánya most kétségkívül a 11 éves Evie Lambert, aki deformált bal kézzel született, és most egy ismeretlen adományozó bionikus műkarral lepte meg karácsonyra. Nem is akármilyennel, ugyanis a protézis a Disney nagy sikerű filmjének, a Jégvarázsnak a színeiben pompázik.

A család a Nyugat-Yorkshire-i Huddersfieldben él, a kislány 47 éves édesanyja szerint nem is kívánhatott volna ennél jobb karácsonyi ajándékot. Ha létezett volna lányának karácsonyi ajándéklistája, akkor ez állt volna az első helyen. „Az adományozó olyan, mint egy igazi Mikulás” – mondta Sally, a kislány édesanyja.

A kislány a műkarral olyanokra képes, amikre eddig sosem. Bár az egészséges emberek természetesnek veszik, ő mégis annak örül, hogy egyedül ki tud nyitni például egy dobozos üdítőt. „Most már olyan dolgokkal is tud foglalkozni, amikkel régen nem. Hajszárítóval szárítani a haját, és közben fésülni, kinyitni egy ajakbalzsamot vagy felvarrni egy gombot a ruhára” – sorolja az apró dolgokat Evie édesanyja. „Amikor ezeket megteszi, sugárzik az arca a boldogságtól. A legcsodálatosabb, hogy karácsonykor egyedül nyithatja ki az ajándékait” – mondja Sally.

„Szeretnék karácsonyi díszeket is készíteni” – mondja Evie, aki nagyon hálás a névtelen adományozónak, aki kifizette a műkart az azt készítő Open Bionicsnek. A cég 3D-nyomtató segítségével állít elő viszonylag alacsony költségen hasonló protéziseket. A cégnek jó a kapcsolata a Disney-vel, így lehetett Evinek Jégvarázs-témájú műkarja. Szeptemberben hívták fel a cégtől a családot, hogy egy névtelen jóakaró kifizette a kislány műkarját, amely novemberre el is készült.

Az Open Bionics szóvivője elmondta, hogy a 3D-s nyomtatási technikával készült bionikus műkarok költsége klinikánként változók, de lényegesen olcsóbbak, mint más alternatívák, amelyek 20 ezer és 60 ezer font között érhetők el.

„Ez olyan dolog, ami mindig csak más emberekkel történik meg. Ez elképesztő, hihetetlen jóindulatról árulkodik. Nehéz elhinni, hogy ilyen nagylelkű emberek még léteznek” – hálálkodott Sally az ismeretlen jótevőnek.

