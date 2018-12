Így mentették ki a 3-as metró alá esett utast a tűzoltók – videó

Elgázolt egy embert a 3-as metró kedd késő délután a Klinikák állomásnál. Az estről akkor mi is beszámoltunk, most pedig meg tudjuk mutatni azt is, hogyan mentették ki a szerelvény alá került utast a tűzoltók, köszönhetően a mentésről készült és közzétett videónak.

A felvételen látszik, ahogy szétkapcsolják, majd kézzel tolják félre a fehérre festett 3-as metró szerelvényét, aztán a kocsi alatt kúszva, centiről centire húzzák ki a hordágyra fektetett sérültet.

MTI Fotó: Máthé Zoltán