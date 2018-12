Ezek a legjobb antioxidánsforrások

Citrom

A gyümölcsök savanyú íze magában hordozza a magas antioxidánstartalmat is. A citrusfélék, például a citrom, narancs, mandarin, grapefruit hemzseg az antioxidánsoktól, így jól teszed, ha rendszeresen fogyasztod őket.

Olajos magvak

A lédús gyümölcsök mellett bizony a csonthéjasok is rengeteg antioxidánst tartalmaznak. A dió, mogyoró, mandula mind remek E-vitamin források, amik rendkívül hatékonyan harcolnak a szabad gyökök ellen. Arra azonban figyelj, hogy az E-vitamin felszívódásához C-vitamin is szükséges, ezért egyél mellé sok-sok C-vitaminban gazdag gyümölcsöt és zöldséget is.

Piros bogyós gyümölcsök

A bogyós gyümölcsök (ribizli, málna, áfonya, szőlő) remek antioxidánsforrások, ráadásul az egyik kalóriaszegény és finom gyümölcsök is. Szerencsére fagyasztva is hozzájuk lehet jutni, és bár a vitamintartalom így jóval kevesebb, mint frissen fogyasztva, azért korántsem elhanyagolható. Keverj a zabkásádba minden reggel egy maréknyit, és indítsd energikusan, egészségesen a napodat.