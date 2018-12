Twitter-poszttal figyelmeztet a szívroham láthatatlan jeleire egy nő

És a geewheezie nevű Twitter-felhasználó, akinek nevét saját kérésére nem hozták nyilvánosságra, pontosan tudja, miről beszél. A közelmúltban ugyanis éppen szívroham miatt került kórházba úgy, hogy az utolsó utáni pillanatig azt hitte, izomhúzódása van. „A filmeken a szívroham úgy néz ki, hogy az illető először a mellkasához kap, majd összeesik a fájdalomtól. Nos, a valóságban, különösképp a nőknél, ez egyáltalán nem ilyen. Leginkább azért, mert náluk a mellkasi fájdalom nem mindig jelentkezik.”

Az amerikai ápolónő, aki a gyors orvosi közbeavatkozásnak köszönheti az életét, úgy döntött, a Twitter-oldalán osztja meg a tapasztalatait, hogy felhívja nőtársai figyelmét arra, a szívroham náluk sokszor teljesen más tünetekkel jelentkezik, mint a férfiaknál. Geewheezie posztját rövid idő alatt több tízezren osztották meg és 73 ezren lájkolták.

„Az elmúlt vasárnap volt egy szívrohamom. A szívembe vezető egyik ér 95%-ban elzáródott. Nekem erről halvány fogalmam sem volt. Csak azért vagyok életben, mert bár nem voltak kínzó tüneteim, sem mellkasi fájdalmam, a biztonság kedvéért kihívtam a mentőket” – írta a középkorú ápolónő, majd hozzátette, a tünetei – amik miatt végül a mentők segítségét kérte – napok óta hol megjelentek, hol eltűntek.

The pain ran across my upper back, shoulder blades & equally down both arms. It felt like burning & aching. I actually thought it was muscle strain. It wasn’t until I broke into drenching sweat & started vomiting that I called 911.