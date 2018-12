Az összes félretett pénzét arra költötte, hogy rendbe tegye a ferde fogát

Egy ejtőernyőzés közben készült fotó miatt az összes megtakarítását arra költötte a Yahoo Lifestyle egyik szerkesztője, hogy megcsináltassa a ferde fogát.

Rebekah Scanlan egyik felső metszőfoga a húszas évei elején kezdett elferdülni, sokáig azonban nem zavarta túlságosan. Aztán meglátta magát egy olyan szögből, ahogy korábban nem, és a csálé fog miatt kezdte elveszíteni a magabiztosságát.

This photo made me spend $9,000. Can you see why? #reallife https://t.co/5NFU7h2RyH