Csoki helyett mást visz hálószobájába, hihetetlenül lefogyott tőle

Eddig egy ültő helyében megevett egy liter fagylaltot az 54 éves Naomi Gill, most viszont 42 kilogrammal kevesebbet nyom, és ismét belefér esküvői ruhájába, amit 21 éves korában viselt utoljára.

A Queenslandben élő Naomi 1985-ben házasodott össze férjével, ekkor egy 10-es méretű esküvői ruhát viselt. A házassága alatt viszont egészen 104,5 kilogrammra nőtt a testsúlya főként egészségtelen étkezési szokásai következtében. Naomi saját bevallása szerint is elhagyta magát az utóbbi években, és inkább engedett a kísértésnek, hogy akár egyszerre megegyen akár 1 liter fagylaltot is. De egyszerre tüntette el a zacskó cukrokat és a családi kiszerelésű táblás csokoládékat is.

Nemrég viszont kezébe akadtak az esküvőn készült fényképek és elhatározta, hogy újra fel fogja venni menyasszonyi ruháját. „Valósággal sokkolt, amikor az egyik rokonomnál megláttam az esküvői fényképeinket. Egyszerre gyűlölni kezdtem azt a ruhát, amit éppen viseltem, és úgy érzetem magam mint egy kövér disznó – mondta. –Teljesen letaglózott, elhatároztam, hogy újra karcsú leszek, és egészséges életet élek majd.”

Hét hónappal később Naomi már 42 kilogrammal könnyebb volt egy speciális diétának köszönhetően. Korábban mindig kihagyta a reggelit, tízóraira tortát, süteményt, kekszet vagy csokoládét evett, néha egy kis gyümölcsöt. Ebédre tavaszi tekercset, kebabot és egy cappuccinót fogyasztott, míg uzsonnára kis húsos táskákat, vagy szendvicset rendelt magának. Vacsorára két-három adag vajas-cukros krémes süteményt, vagy bármit jó cukrosan, desszertnek pedig jött az egy liter fagylalt vagy egy fél sajttorta.

Ehhez képest most két gyümölccsel indítja a napot, tízóraira koktélparadicsomot eszik, ebédre pedig zöld salátát 100 gramm fehérjével, almás körettel, de néha csicseriborsós pizzát is fogyaszt. Vacsorára szintén 100 gramm fehérje zöldségekkel a menü, változatos formában. Desszertnek öt grissinit enged meg magának.

Queenslander Naomi Gil has revealed how she shed 42kg in just seven months After losing the weight, Naomi, 54, can fit into her wedding dress once again Her new diet sees her replace a daily litre of ice-cream with protein-rich meals Like many women, Naomi Gil's wedding day was everything she dreamed of, acting as both a pinnacle of her love and beauty.