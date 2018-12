Utolsó karácsonyára készül a rákbeteg kisfiú és családja

Két héttel ezelőttig Reece Ropert egészséges, 11 éves kisfiúnak tűnt, édesanyja azután vitte el orvoshoz, hogy először sántítani kezdett, majd zavarossá vált a beszéde. A vizsgálatok kimutatták, hogy a kisfiú tüneteiért egy végső stádiumú, inoperábilis agydaganat a felelős. Tapasztalatuk alapján az ilyen típusú rákos betegek a diagnózis után 6-12 hónapig élnek még.

Az angliai Wombourne-ben élő Reece családja most összefogott azért, hogy a fiú élete legjobb karácsonyát élhesse át.

„Ez lesz az utolsó karácsonyunk együtt, és azt szeretnénk, hogy szép, kényelmes legyen Reece-nek – mondta a kisfiú 31 éves édesanyja. – Azt szeretném, hogy most királynak érezze magát, mint a legfontosabb ember a földön. Nagyon bensőséges lesz, mert ez lesz az utolsó karácsonyunk. Az egész házat feldíszítjük, és úgy fog kinézni, mint a Mikulás otthona. Ez lesz a valaha volt legemlékezetesebb karácsony. Reece bár tudja, hogy rákos, de nem ismeri a valódi diagnózist. Nem tudok szembenézni vele, csak az kell, hogy boldog legyen. A karácsony igazi családi nap lesz, megkap mindent, amit csak szeretne.”

