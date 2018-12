Sportolni babával is lehet: anya a bringán, baba az anyán

A fiam már lassan 7 éves, iskolás, és megszokta, hogy az anyukája sportol. Az edzéseimet sikerül akkor elvégeznem, amikor ő már az iskolában van, így a felügyelete meg van oldva, és nem tőle „veszem el az időt” akkor, amikor mozgásra adom a fejem. Amikor viszont kicsi volt, rendszeresen futottam úgy, hogy őt babakocsiban toltam magam előtt – egyszerű, de nagyszerű megoldás volt arra az esetre, amikor nem tudtam őt az apukájára bízni. Együtt voltunk, levegőztünk, ő jól kialudta, én meg jól kifutottam magam. Nekem szerencsém volt, mert tudok és szeretek is futni, a babám pedig jól érezte magát a babakocsiban.

De mi a helyzet azokkal, akiknek a babakocsis futás nem opció, nem szeretik ezt a sportot, szívesebben mozognak teremben, ahol nem függnek az időjárástól? Nos, nekik találták ki például a Bike With Babyt!

Kötve viszem

A Bike With Baby gyakorlatilag egy olyan spinning óra, ahol úgy tekerhetsz, hogy közben a gyermeked is ott van veled – vagy a hátadra kötve, vagy a teremben a gyerekek számára elkülönített részen, a „karámban” játszva, természetesen felügyelet mellett. A BWB-t Bálint Katica kerékpáredző, spinninginstruktor hívta életre, majd szervezett oktatói képzéseket. Az országban 8 hölgynek van Bike With Baby oktatói képesítése, közülük jelenleg ketten tartanak rendszeresen edzéseket.

Én Karlovitz-Thurnherr Zsófia órájára mentem el az újbudai A Fitnessbe, akinek az edzései szinte mindig telt házzal mennek. Zsófit jó ideje ismerem, hiszen ugyanannál az edzőnél futunk, sőt párosban több futóversenyen is dobogón álltunk együtt. Tudom, mennyire elhivatott és elszánt sportoló, mennyire szereti a gyerekeket (maga is kétgyermekes anyuka) és a munkáját – ami nála nem is munka, hanem inkább szerelem. Az anyukák, akik hozzá járnak tekerni, nagyon szeretik az edzéseit, talán nem is véletlen, hogy telt házzal dübörögnek az órái.

Amikor megérkezem a terembe, már több kisbabás anyuka készülődik az öltözőben. Közben a babák is hangolódnak az órára: az egyik baba velem szemez a babakocsiból, egy másik négykézláb rója a métereket, megint egy másik a padon fekve várja, hogy kezdődjön már a mulatság. Az anyukák ismerik egymást, beszélgetnek, majd lassacskán a terem felé szállingóznak. A teremben a spinnerek már várják őket, Zsófi is bent van már, a hangtechnikát állítgatja, és a zenét készíti be, közben minden érkező anyukához van egy-két kedves szava, és segít beállítani a kerékpárokat is.

Nincs egyedül, mindig van segítsége az órákon, méghozzá hordozási tanácsadó személyében. Most ketten is jöttek, Reni és Julcsi segítenek az anyukáknak abban, hogy a hordozni kívánt babákat kényelmesen és biztonságosan magukra tudják kötni a kendőkben, illetve ők gondoskodnak majd a „karámos” kicsikről addig, míg anyukájuk teker.

Julcsi hátán ott pihen saját 8 hetes kisbabája, békésen szuszog, semmit nem észlel a külvilágból. Mivel most ketten jöttek segíteni, Julcsi végül a mellettem lévő bringán köt ki, és végig is tekeri az órát, Reni marad ki az edzésből, ő az anyukák és a babák körül sürög-forog majd, igény szerint, ahol épp szükség van rá. Egyébként, ha valakinek nincsen saját hordozókendője, és előre jelzi, hogy a testére kötött babával szeretne bringázni, akkor hoznak neki kölcsönkendőt, és természetesen a megkötésben is segítenek.

Lazsálásról szó sem lehet

Az óra pontban 9.30-kor indul, mindenki bringára pattan, Zsófi szemben velünk a „vezérbiciklin”, beindul a zene, kezdődik az óra. Telt ház van, minden spinneren ül valaki – sok gépen ketten, 16-ból 11 biciklin baba is utazik, a többi gyerkőc a karámban játszik. A terem másik végében egy apukát is meglátok, aki szintén a hátára kötött kicsivel nyomja.

Bemelegítéssel kezdünk, Zsófi mondja az ajánlott pedálfordulatot, amitől természetesen el lehet térni, hiszen mindenki saját testének visszajelzései, illetve edzettsége alapján végezheti az edzést. Zsófit ismerve persze lazsálásról szó sem lehet, és ha már nincs rajtam nehezék – a majdnem 7 évest nem hoztam el, hogy a hátamra kössem, és kölcsönbabát sem mertem kérni –, akkor bizony teljes erőbedobással fogom hajtani a pedált. Közben persze figyelem a körülöttem tekerő anyukákat és apukát, na meg a babákat. Egyik picinek sincs egy mukkja sem, nem zavarja őket a ritmusos zene, többen picit fészkelődnek, nézelődnek, mocorognak, a kisebbek pedig hamar elalszanak.

A bringákon dolgozók arcán és testén gyorsan megjelennek az első izzadságcseppek, rólam is ömlik a víz, mindenki egyre gyakrabban nyúl a vizespalackja után, többen pedig a pulzusmérőjük számlapjára tekintve lassítanak, vagy éppen fokozzák a tempót. A pulzusmérés már csak azért is ajánlott és fontos, mert a testet nem szabad túlterhelni, főleg nemrég szült, szoptató édesanyák esetében, nem az a cél, hogy leforduljanak a spinnerről amiatt, mert túlhajtották magukat, hanem az, hogy fokozatosan lendüljenek egyre jobb formába, fokozatosan szerezzenek egyre jobb erőnlétet, állóképességet a testük jelzéseinek figyelembevétele mellett.

Zsófi lendületes, fokozatosan erősödő órát vezet, a zeneszámok úgy váltják egymást, ahogy a feladatok a biciklin, hol síkon tekerünk tempósan, hogy feljebb vesszük az ellenállást és hegymenetet imitálunk, hol kiállunk a nyeregből és úgy tapossuk a pedálokat. Mindig mondja, hány perc lesz a következő etap, mit fogunk csinálni, mire számíthatunk, a zene pedig nagyban segít, hogy a feladatokat ügyesen végre is tudjuk hajtani.

Reni közben körbe-körbe jár a spinnerek között, megigazít egy-két hordozókendőt az anyukák hátán, megtöröl egy-egy arcocskát, biztonságosan rögzíti annak a kislánynak a fejét, aki az előttem tekerő anyukája hátán menet közben kidől, és elalszik. Karján közben az egyik kisfiút dajkálja, akinek nem volt kedve a karámban játszani a többiekkel, és még arra is figyel, hogy a Zsófi mellett a földön ülő, vonattal játszó gyerkőc szétszórt kölesgolyóit összeszedje. Közben van, aki leszáll a gépről, és kikíséri a gyermekét a mosdóba, majd visszajön, és folytatja a tekerést, ebből itt nincs gond, mint ahogy abból sem, ha esetleg egy kicsi elkezdi mondani a magáét, mert éhes, szomjas, vagy épp telerakta a pelust – menet közben is meg lehet oldani mindent.

Az óra hangulatos, nagyon élvezem, és egyébként egy igencsak jól felépített, összerakott edzést kapok, aminek úgy is határozottan edzésértéke van, hogy nem volt rajtam élősúly – le a kalappal azok előtt, akik mindezt a hátukon cipelt csemetéjükkel csinálták végig!

A 45 perc hamar eltelik, a tekerést természetesen levezetéssel és nyújtással zárjuk. Az anyukák beszélgetésbe elegyednek – óra közben, bár nem lenne gond belőle, mégsem a csevegésé volt a főszerep, hanem a kalóriaégetésé. Az alvó gyerkőcök ébredeznek, bár van, aki tovább húzza a lóbőrt, és csak akkor „tér magához”, amikor édesanyja Reni segítségével „leszereli” a hátáról. A karámban játszókat pedig alig lehet kiimádkozni, hogy vége a mókának, és irány az öltöző.

Én pedig megállapítom, hogy nemcsak jó szórakozás, de nagyon hatékony edzés is a Bike With Baby, és biztos vagyok benne, ha úgy alakul az életem, hogy esetleg újra kisbabám lesz, akkor itt lesz a helyem az edzéseken – addig viszont jó szívvel ajánlom minden babás ismerősnek ezt a mozgásformát, ahová akár az egész család együtt jöhet tekerni.

Már várandósan bele lehet vágni

Az óra végén természetesen a Bike With Baby-vel kapcsolatos tudnivalókról is kifaggatom Zsófit. Leginkább az érdekel, hogy kiknek ajánlott és érdemes a babás spinningre járniuk.

Zsófi instruktorként azt mondja, hogy aki a babavárás előtt is rendszeresen sportolt, és semmilyen ellenjavallata nincs az orvosának, az akár már várandósan is részt vehet a BWB órákon. Fontos, hogy az órák során ne terhelje túl magát a kismama, csak úgy mozogjon, ahogy jólesik neki, figyeljen a pulzusára és a teste visszajelzéseire. Szülés után pedig, ha az orvos engedélyezi, és az anyukának van ideje, energiája és igénye a mozgásra, akkor 8-12 hét után szabad a pálya.

Ha valakinek nincs tapasztalata hordozásban, akkor sem kell megijedni, hiszen minden órán jelen van a szakképzett és tapasztalt hordozási tanácsadó, aki segít megtalálni a legjobb és legkényelmesebb módot arra, hogy a babát a testen „viselve” megoldható legyen a sportolás. Ha pedig valakinek nagyobb a gyerkőce, akkor felügyelet mellett játszhat, míg az anyukája bringázik – a hordozási tanácsadó gondoskodik arról is, hogy a nagyobbak is jól érezzék magukat és biztonságban legyenek. Nem gond, ha a gyerekek közben hangoskodnak, enni vagy inni kérnek, minden problémát meg lehet óra közben oldani, senki nem néz csúnyán a másikra, ha éppen leszáll a kerékpárról és inni ad a babájának, esetleg kicseréli a pelenkáját.

Ha új kismama vagy anyuka érkezik az órára, akkor első alkalommal Zsófi teljes körűen kikérdezi az állapotáról, és folyamatosan figyel rá, tanácsokkal segíti, hogy az óra során semmilyen probléma ne lehessen. Mindenki egyedi, mindenki más edzettségi állapotban van, más erőnléttel, máshogy regenerálódik a teste a várandóság és a szülés után, máshogy reagál a terhelésre, máshogy bírja az órát, más ritmusban fejlődik az edzések során.

Egy azonban biztos, a Bike With Baby hatékony és jó edzésforma, és emellett jó szórakozás is anyának és babának egyaránt.