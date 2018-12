Koreaivá műttette magát egy fiatal thai srác – fotók

Több mint 30 szépészeti beavatkozáson esett egy fiatal thaiföldi srác, hogy koreainak tűnjön – illetve egészen pontosan egy koreai popsztárnak – írja az Oddity Central.

A 25 éves Ratchadapong Prasit az elmúlt években többször is felkeltette az ázsiai hírportálok figyelmét. Prasit több mint 2,5 millió forintnak megfelelő összeget költött el különböző plasztikai műtétekre, és elmondása szerint minden egyes fillér jó helyre ment, hiszen az egész élete jobbra fordult az új külső hatására.

Prasit, mint mondja, korábban szakmai és szerelmi szempontból is sikertelen ember volt. Művészi ambíciói voltak, összesen hétszer jelentkezett egy pattajai színházba táncosként, de mind a hétszer visszautasították. Mindennek tetejébe a nők sem szerették. Akkoriban cipőket árult turistáknak, ebből gyűjtötte össze az első műtétekhez szükséges pénzt.

A fiatal férfi egy koreai popsztár, Minho, a SHINee nevű fiúbanda énekese mintájára szabatta át magát, az új arcával pedig csak úgy halmozza a sikereket. A színházba is felvételt nyert, és a lányokat is alig bírja levakarni magáról. Ezen felül döntős lett egy thaiföldi tehetségkutató műsorban, ahol a közönségdíjat el is nyerte. Több tévés szereplése is volt, illetve a közösségi médiában is egyre népszerűbb.

Most úgy gondolja, mindent az új külsőnek köszönhet: