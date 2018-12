Rejtélyes kórházi stroke-ok miatt nyomoz a rendőrség, két embert őrizetbe vettek

Már egy ideje zajlik a nyomozás a blackpooli Victoria kórházban, miután egyre több beteg kapott stroke-ot rejtélyes körülmények között. A nyomozás részeként most két embert, egy férfit és egy nőt vett őrizetbe a rendőrség.

Először a nő került a hatóságok látókörébe, akit még novemberben őrizetbe vettek, várhatóan a karácsonyt is a rácsok mögött fogja tölteni. Férfi kollégáját a napokban tették hűvösre, vélhetően ő is ott marad egészen a jövő évig.

TWO more workers have been arrested on suspicion of poisoning patients at Blackpool Victoria Hospital, police said. A man and a woman were quizzed as part of an investigation into allegations of mistreatment on the hospital's stroke unit. It comes after a female member of staff was arrested in November as part of the probe and bailed until next year.