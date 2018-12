Rákkeltő anyagok szivárogtak a házak alá Pestszentimrén

Rakásban állnak a szennyező anyagok a 18. kerületben a Cséry-telepen. A gyógyszerészeti salakanyag mellett van ott környezetszennyező olajiszap is.

A több mint 540 ezer négyzetméteres telep egykor Budapest legnagyobb hulladéklerakója volt. A 60-as évek végéig hordták oda a kommunális hulladékot és a veszélyes ipari anyagokat.

A Greenpeace a lakók kérésére nemrégiben megvizsgálta a talajvizet és a kutakat a környéken. Kiderült, hogy több rákkeltő anyagot is találtak határérték fölötti mennyiségben. A legveszélyesebb a nikkel volt. De nemcsak a talajvízben találtak rákkeltő anyagot, hanem a házak kútjaiban is – számolt be az RTL Klub Híradója.

A Greenpeace szerint mihamarabb kármentesíteni kellene a területet, mert már most több tízezer lakos otthona alá szivárgott be a szennyeződés. A kármentesítés a Fővárosi Önkormányzat feladata.

Ők azt közölték, keresik erre a pénzt, mivel egy korábbi becslés szerint 26 milliárd forint kellene. Addig is folyamatosan ellenőrzik a talajvízben a szennyezőanyagok mennyiségét.