Egyszerű fáradtságnak hitte a halálos betegség tüneteit a szuperfitt apa

Peter McCleave, 40 éves, kétgyermekes édesapa, akinél 2017 márciusában diagnosztizálták a myeloma multiplex nevű daganatos megbetegedést. A férfi a betegség tüneteit, a kóros fáradtságot és a fájdalmat a hosszútávfutás szokásos velejárójának gondolta.

Nem is állt le a versenyzéssel, mígnem 2016 szeptemberében kórházba került, szepszis, tüdőgyulladás és legionárius betegség gyanújával, majd fél évre rá szembesült a lesújtó diagnózissal. Orvosai azt mondták neki, hogy hét évet élhet még, hacsak nem talál egy őssejt-adományozót.

A betegség, amely a csontvelőben sejtjeiben fejlődött ki, majdnem megbénította, amikor a rákos daganat három hátsó csigolyájára is átterjedt.

„Néhányan Szuperfittnek hívtak. A sport és a testmozgás mindig is nagy szerepet töltött be az életemben. Három versenyen is teljesítettem, hogy nem tudtam, hogy rákos vagyok. Mindig is jól éreztem magam, egészséges voltam. Sejtettem, hogy ha egyszer elkapok valamit, akkor az nagyon súlyos dolog lesz. Utólag persze már én is látom a figyelmeztető jeleket” – mondta Peter.

„Sokszor nagyon fáradt voltam és sokat szenvedtem, de úgy gondoltam, mindez azért van, mert ilyen típusú versenyeken vettem részt” – vallotta be a férfi, akinek világszemléletét alaposan átformálta a halálos diagnózis.

“Nem pazarolom az időmet triviális dolgokra, ehelyett igyekszem összpontosítani azokra, amelyek valóban fontosak. Az őssejt-adományozó felkutatása alatt több időt tölthetek majd a gyerekeimmel és a feleségemmel.”

Peter elmondta, hogy egy évig élt úgy, hogy nem tudta, hogy rákos, de az edzettségi szintjének köszönhetően nem tapasztalta a szokásos tüneteket.

Peter a diagnózis felállítása után három intenzív kemoterápiás ciklust várt azért, hogy megszabadítsál testét a rákos sejtektől. „Az első két ciklus szörnyű volt, de túléltem a fájdalomcsillapítóknak köszönhetően” – mondta.

