Tönkretették az ajtaját, nem kap kártérítést a pécsi nyugdíjas

Tönkretették a tűzoltók egy idős pécsi férfi bejárati ajtaját, miután a mentők azt hitték, a férfi annyira rosszul van, hogy nem tud ajtót nyitni.

Varga Tibor Vilmos az RTL Klub riportja szerint tüdőbetegsége miatt naponta inhalálásra szorul, egy hónappal ezelőtt azonban annyira rosszul lett, hogy ki kellett hívnia a mentőket. A férfi ezután bezárta a lakást, és lement a ház elé, hátha a friss levegőn jobban lesz. A mentők azonban a ház másik oldalán, az utca felől mentek be a házba, amikor pedig a férfi nem nyitott ajtót, kihívták a rendőrséget, majd a tűzoltókat is. A tűzoltók megpróbálták felfeszíteni a fém biztonsági ajtót, de nem jártak sikerrel. Végül a rendőrök találtak rá a férfira, aki így nem is látta, mi történt az ajtajával, hiszen az utcáról vitték be a mentők a kórházba.

A férfi csak azután szembesült a kárral, hogy egy héttel később kiengedték a kórházból. Mint mondja, a két éve beszerelt bejárati ajtó most nehezen zárható, eláll a toktól, rázza a huzat, a cseréje azonban több mint 100 ezer forint lenne, erre pedig neki jelenleg nincs pénze.

Az idős férfi rendelkezik lakásbiztosítással. Az elmúlt hetekben a saját és a társasház biztosítóját is felkereste, de mindkét helyről elküldték azzal, hogy a probléma nem hozzájuk tartozik, így egyelőre senkitől nem kapott kártérítést.

Egy jogász az RTL Klub Híradójának azt mondta: a biztosítónak szerződéskötéskor kell tisztáznia az ügyféllel, hogy mire vonatkozik a biztosítása. Ha a tájékoztatási kötelezettségnek nem tesznek eleget, az ügyfél kártérítésre perelheti a biztosítót.